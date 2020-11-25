又到了年末跑趴的時候！留意4個保養小心機 告別沒自信的自己

生活裡總會需要一點小心機來提升自己的魅力，而味道，總能勾起人們心中最深刻的回憶，更可以輕易的撩撥他人心弦。孫芸芸曾分享，一個女人的質感來自微小細節的保養，把自己照顧得好，就是看起來凍齡的關鍵，年末想告別沒自信的自己，別忽略以下4個保養小心機，從細節呵護起，建構專屬自己的迷人致命吸引力。

1.偽素顏自然氣色

愛美的女生即使戴著口罩，也想很漂亮，希望無時無刻都看起來精神飽滿。除了需要輕盈的底妝，眼妝以及唇妝部位的妝容，也需要重點加強，若不想要妝容過於厚重，利用一點小心機就能提升自己的魅力，展現透亮自然氣色，同時實現完美偽素顏。

懶得化妝又想要有好氣色時，素顏霜就是救星，L’EGERE超能亮安瓶素顏霜，質地輕盈超水感，抹於臉上好推勻不會泛白，是一款同時可潤澤、提升光澤的多效乳霜，臉部與身體皆可使用；怡麗絲爾奢潤進化晶亮防護露，一瓶具有妝前打底、防曬隔離、潤色打亮3大功效，提供熟齡肌抵禦日間傷害。

眉毛部分可嘗試自然濃密的野生眉毛流，PLAY ON MAKE眉筆是三角筆頭，柔軟的筆芯好上色，粗細都好畫，特殊刷毛設計軟硬適中，梳理毛流好整理，且質地含有防水配方，不容易脫妝；BROWIT貝奧莉持久塑型2in1氣墊眉筆，也強調超防水、不暈染，一頭為斜角眉筆，勾勒線條易於掌控，另一頭為氣墊眉粉，讓你填補眉色不費力。

而保養雙唇不僅能讓唇瓣遠離乾裂，使用具有潤色的護唇膏還能保養兼提升氣色，來自澳洲的LÜK Beautifood推出果萃精油美唇膏系列，100%全天然精油，不添加有害健康成分，主打「可以吃的唇膏」，質地絲滑如奶油可修飾唇紋並減少乾裂，長時間呵護柔嫩雙唇，共推出8色。

若想要大膽顯色，霧面唇膏比水潤唇膏多了一種神秘的性感魅力，植村秀無色限極霧保濕唇膏，注入日本山茶花油以及日本製造的高品質色料，讓唇彩顏色更為飽和持久不掉色，能滑順的填補唇色，不顯唇紋，＃BR784巨美棕紅，為木質調棕紅色，無論是工作還是派對各種場合都適合，是真正的百搭色！