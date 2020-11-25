又到了年末跑趴的時候！留意4個保養小心機 告別沒自信的自己

2.練習精緻過生活

保養控都知道，除了臉部保養，手足和頭髮的保養也不能忽略，手足若沒有保養好，皮膚也會隨著年紀的增長而老化，尤其即將迎將寒冷乾燥的冬季，缺少水分與油份的滋潤，容易看起來乾癟與暗沉，此外，指甲周圍的肌膚也要仔細保養，像楊丞琳會把指緣油放在床頭櫃上，睡前或起床擦在乾燥部位帶給指甲滋潤。

我的心機馬油滋養修護足膜，添加濃密馬油，特別推薦足部需要滋潤保濕、肌膚乾燥粗劣者使用；NAIL TONE清爽修護指緣油，蘊含10種植萃精華，可有效預防乾燥，讓乾裂指緣瞬間保濕潤澤；THE BODY SHOP 玫瑰護手美甲精選禮盒，含有護手霜和磨砂棒，可以柔潤手部肌膚不粘膩，同時在使用磨砂棒修飾甲型。

3.好髮質回頭率百分百

在妝容和肌膚完美的狀態下，卻有著一頭毛躁亂髮怎麼行，不論長頭髮、短頭髮、直髮還是捲髮，或是有沒有染燙，髮質好不好都會影響整體造型的美感，想要維持秀髮柔亮，可以偷偷藏點心思在頭髮上的髮品，搭配自然的香味，讓走過你身邊的人都能不自覺被吸引。

有柔順又香香的頭髮是約會小心機，魅尚萱完美修護護髮精油、完美造型護髮精油推出全新升級版本，除了容量加大，更添加黃金摩洛哥堅果油及7種自然植萃精油成分萃取，訴求修護毛髮損傷，讓男神準備來個摸頭殺時，不會卡住手指超尷尬；Christophe Robin刺梨果奢華護理系列，推出全新刺梨果油全效護髮精華，這是一款多功能的精華，能幫助髮絲抗熱，預防經常吹整產生的秀髮分岔、毛燥，加強護理嚴重受損的髮質，且乾、濕髮皆可使用。