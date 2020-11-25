又到了年末跑趴的時候！留意4個保養小心機 告別沒自信的自己

4.不噴香水自帶體香

最致命的誘惑，是無形的香味，如果覺得第一次約會噴香水太過刻意，那就用香氛洗髮精、香氛乳液、身體潤膚油或是身體噴霧一招致勝，讓身上由內而外散發出似有似無的芬芳魅力，舉手投足都自帶淡香，比起濃郁的香水更有親和力呢！

Farcent香水奇蹟洗髮露／護髮素，添加深海奇蹟藻與傳說埃及豔后的保養配方-奇蹟辣木籽，還特別注入水解小麥蛋白與舒緩保濕成分，不只修護髮絲與毛鱗片，更幫助頭髮更加強韌，最重要的是能為髮絲增添香氣，品牌攜手國際級調香師，調配出4款香氛：真我星夜、同名花語、微醺小蒼蘭、療癒鼠尾草，每次洗完頭都會陷進療癒的香氣中，跟精品香水味道相似度極高，讓妳整天都香香！

L’OCCITANE節慶嘉年華柑橘馬鞭草舒芙身體霜，質地有如舒芙蕾般輕盈，塗抹於肌膚瞬間吸收。蘊含來自普羅旺斯的馬鞭草精萃及乳油木果油，為肌膚帶來滋潤、保濕功效，修護、舒緩乾燥粗糙的肌膚，還散發中性的柑橘木質調，給人溫暖、活力、沉穩舒心的感受，另也推薦L’OCCITANE這次的節慶嘉年華櫻花香氛禮盒，組合內有櫻花沐浴膠250ml、櫻花美體乳75ml、櫻花護手霜10ml、櫻花香氛皂50g、櫻花淡香水7.5ml，不必等到明年春天也能感受櫻花盛開的滿盈香氣！

法國精品香氛品牌Maison Francis Kurkdjian（MFK）今年全新推出OUD satin mood身體潤膚油，運用稀有昂貴的香材-寮國沉香及暹羅安息香，與溫暖的香草琥珀於中後調交織出女性時而優雅、時而撫媚的特質，帶給你夢寐以求的性感香氣，質地不粘膩好吸收，更讓你不著痕跡地穿上香氛。

NARUKO推出瓶身小巧方便攜帶的「真理之香身體保濕噴霧」，精心特調出綠野仙蹤、荒野玫瑰及品茗詩人3種香調，並加入高效保濕配方，讓身體不只香更水嫩！除了可單噴，也可隨選兩種香味搭配疊噴，營造多變的層次香氣，或噴灑在衣服上、房間內消除惱人異味，也可當髮香噴霧使用，讓你隨時隨地都香氣飄飄！