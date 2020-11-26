室內擴香瓶5個必知用法，讓香氛持久不退散！2020年7款冬季擴香推薦

涼冷時節，是各種室內芳香的旺季，燃燒芳香蠟燭雖然有溫暖、香氣的溫馨感受，但火苗的潛在危險，以及敏感人士對煙霧產生的疑慮，或是家中有幼童的人，都視為畏途，那麼，就用最安全溫和的室內擴香，讓香氣滿溢。

擴香瓶如何散發香氣？

小時候都學過的毛細現象，可以讓液體不需要外力的作用之下，讓液體隨著物體由低處流向高處。擴香瓶就是利用慢慢擴散蒸發的毛細現象，將香氣擴散漫佈在環境裡。擴香瓶的香氣持久度屬於比較快速、穩定與持久的香氣散佈法，比起蠟燭至少需要燒到半小時之後，才會有香氣，室內擴香的速度是能立即感受到的。另外，芳香蠟燭會在熄滅後，立刻中止香氣的放送，但是內擴香卻是沒有停止的時間，只要持續有香液、持續插著竹枝，味道就不斷放送。

5個必知持久擴香用法

1.首次使用是關鍵。

擴香的原理就是毛細與蒸發現象，所以建議第一次使用時，務必要把擴香棒整個浸泡在香液中至少30分鐘，讓擴香棒整枝都有香液穿越，然後再倒轉放置，就可以進行室內擴香了。這個初次使用的儀式很重要，可以讓香氣擴均勻完整。

2.擴香香液的成分。

既然是擴香，香液裡幾乎都有使用酒精成分作為揮發劑，就像香水一樣。但是，近來有許多擴香瓶以天然甘油味基底，並不含有酒精成分，可以讓擴香揮發的速度更慢，香氣更持久。

3.使用在較小空間。

擴香瓶提供的香氣，比較適合小空間甚至是衣櫃使用，過大的空間比較難感受到氣味，也更容易揮發。建議擴香棒可以全部一次放置瓶內，不需要想要節省擴香枝而減少放置瓶內，這樣香氣反而更不易達到效果。