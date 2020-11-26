室內擴香瓶5個必知用法，讓香氛持久不退散！2020年7款冬季擴香推薦

4.越乾燥的環境消耗越快。

建議擴香瓶擺放的位置最好在室內陰涼通風處，禁止門窗緊閉以及同時使用除濕機，這樣只會讓擴香瓶消耗更快。另外，使用天然植物製成的擴香棒，更能透過植物的天然微孔，讓香氣持久迷人。

5.擴香竹枝倒轉頻率。

最好的頻率是一個月將擴香棒倒轉一次，讓室內香氣有流動感。過於頻繁的倒轉，會讓擴香瓶消耗較快。

2020推薦冬季室內擴香

1.SABON香芒奇異果薰香組，250ml NT$1,980

走一個異國情調的路線，SABON在深秋初冬，推出南法度假島嶼系列的居家香氛，以香芒奇異果充滿熱情的度假氛圍，讓沉寂將近一年沒出國度假的心情，立刻充滿悠閒與歡愉感。以熱帶新鮮水果的清新香甜，讓居家擺脫陰鬱。

前調：梨、荔枝

中調：芒果、奇異果

後調：麝香

2.Jo Malone聖誕限量松木與桉樹擴香，165ml NT$3,760

屬於聖誕節的冬季限量氣息，讓居家環境浸淫在一種溫暖的節慶感受，利用木質調的松木和桉樹，搭配絲柏，以及有辛香氣味的肉桂與小荳蔻，就是一個歡愉的聖誕味道。

3.Bamford天空香氛室內擴香靜謐，250ml NT$2,900

以甘油替代酒精，讓香氣更持久。天空系列是以英國科茲窩（The Cotswolds）小鎮，被全球旅人推崇為全英國最美的區域，以這不同季節天氣的天空景象為發想。靜謐是代表雲層被風吹散，天氣即將轉成清朗的晴天，有百花的清香。

前調：鈴蘭、琥珀

中調：紫羅蘭、玫瑰

後調：麝香