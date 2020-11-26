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室內擴香瓶5個必知用法，讓香氛持久不退散！2020年7款冬季擴香推薦

▲5個冬季必知擴香用法，讓室內香氛持久不散。（圖／shutterstock）
文 : VOGUE

4.Urban Apothecary玫瑰精油擴香，200ml NT$1,690

完全不含酒精成分，使用天然精油的比例高達20%，並使用天然蘆葦藤木製成的純黑色擴香棒，讓香氣持久濃郁。玫瑰為全球熱賣氣味。

前調：玫瑰

中調：天芥菜、山谷百合

後調：鳶尾、香草

5.La Belle Meche雪松胡椒室內擴香，200ml NT$2,000

來自法國里昂的品牌，以極簡與乾淨的設計打造簡單的居家香氣，低調卻有品味的設計，可以與任何的室內空間融為一體。雪松胡椒的室內擴香，帶有木質調的辛香味，適合在假日的午後，中性調性，不分男女。

6.NYR沉靜舒心香竹，200ml NT$1,850

以芳療起家的尼爾氏，以特製聚有療效的神秘配方，讓這瓶香竹與一般擴香僅帶來香氛的感受不同。沉靜舒心香竹具能讓人放鬆的玫瑰與天竺葵，淡淡的花香就像置身在英式玫瑰園。利用蘆葦枝來作香氣擴散，是整個室內空間充滿放鬆感受。

舒緩花香調：千葉玫瑰、玫瑰天竺葵、廣藿香

7.Culti Milano裝飾系列絲絨暖香，250ml NT$2,800

想要營造出一種輕撫過高級絲綢與天然織物的柔軟蓬鬆感。來自米藍的Culti Milano擅長居家文化的營造，並在1990年首位將天然蘆葦桿使用於擴香的品牌，不同尺寸都有精心設計的蘆葦擴香枝，能讓香氣精準散佈。屬於麝香花香調的絲絨暖香，有黑醋栗葉、棉花與佛手柑，並加上香甜的茉莉與麝香。

▲（圖／© Eleven2）

※BY YVONNE WANG

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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Tags : 室內擴香擴香瓶用香秘訣聖誕節香氛

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