備孕該怎麼吃？營養師分享提高生育力的「助孕食物」　正確吃最好孕

根據「世界人口綜述」網站的出生率排名報告，台灣的生育率慘居全球之末，除了養不起、不想生，有些則是因為在高壓力及飲食不正常的狀況下，導致不那麼容易懷上寶寶，那麼該如何來提高懷孕的機率呢？其中食物，是允許身體受孕的關鍵，美國女性健康營養師崔西洛克伍德貝克曼（Tracy Lockwood Beckerman）就列出能提高生育力的食物，教你用食物好好寵愛自己，順利好孕。

營養師提到，在每個生理週期中，身體都會持續仰賴主要營養素和微量營養素的結合，以允許健康的胚胎發育和可能發生的受精，像鋅、維生素D和鐵這些營養素，都有能力可以開啟或關閉妳生殖系統中的賀爾蒙及代謝途徑，來迎接排卵和可能的懷孕。而單是某一種食物是不會讓妳在一夜間懷孕的，但少數幾種富含營養的食物卻能增加妳受孕的機會。

除了壓力會影響荷爾蒙變化，接觸環境賀爾蒙如除蟲劑、塑化劑也可能是不孕兇手，以食物來說，為了將殺蟲劑這類賀爾蒙和內分泌干擾物的暴露減至最低，請盡可能食用有機蔬果。低殺蟲劑殘留的蔬果和高殺蟲劑殘留的蔬果相比，經證實前者對於正在接受體外人工受孕的女性能帶來較有利的結果，正在備孕的你，當然會希望營養的蔬果能和賀爾蒙合作，而非干擾體內荷爾蒙的平衡！