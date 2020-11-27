備孕該怎麼吃？營養師分享提高生育力的「助孕食物」　正確吃最好孕

現在就來看看，有哪些有益受孕的營養素是妳應該在飲食清單中複製＋貼上，哪些又是妳應該從飲食中刪除的，因為它們可能會從中搗亂妳的生育力，以下是營養師列出的注意事項，給計畫生育的妳，趕緊筆記起來：

1. 少吃反式脂肪，少吃飽和脂肪，多吃單元和多元性不飽和脂肪像是腰果、橄欖、花生醬、胡桃、榛果、酪梨。

2. 將促進排卵的不飽和脂肪例如橄欖油、松子以及杏仁，和慢消化的碳水化合物例如野生米、糙米、小麥漿果和扁豆進行搭配。

3. 在每餐中食用植物性蛋白質，例如堅果、種籽、綠豌豆、扁豆以及豆類。

4. 每個月食用八份或以上的海鮮，尤其是富含Omega-3的魚類，像是鮭魚、鱒魚以及沙丁魚。

5. 多吃富含Omega-3 的食物保護自己，像是核桃、奇亞籽、亞麻籽以及Omega-3 營養強化的蛋。

6. 每天改食用全脂乳製品來取代脫脂或低脂乳製品。沒錯，這表示妳可以吃真正的乳酪和喝全脂牛奶！

7. 每週食用一至兩次有機和草飼的紅肉。

8. 改吃豆製的義大利麵和全穀類碳水化合物，例如Farro小麥、燕麥和糙米，來取代精緻澱粉和馬鈴薯。

9. 每天吃五杯蔬菜和三杯水果，特別是那些富含維生素A、C 和E 的蔬果，以幫助補充抗氧化物。

10. 多吃富含鐵質和葉酸的食物，像是菠菜、扁豆、地瓜，以及柳橙。

11. 適量攝取茶、咖啡、大豆，以及酒精。

12. 每晚至少睡滿七至八小時。

13. 讓BMI保持在健康範圍。

14. 如果妳有吸菸的習慣，請戒除！

15. 運動方面，請選擇中高強度的活動，每週至少從事四天，每次30至60 分鐘。

16. 食用含有鐵質、葉酸、維生素D、鈣質，以及Omega-3脂肪酸的綜合維他命。

本文整理自／高寶書版《生理週期循環調理飲食法》

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