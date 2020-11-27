38歲孫儷養出無齡肌的8個養生習慣！長痘痘喝淡鹽水、吃白食幫肌膚保濕

在戲中常常從少女演起，38歲的孫儷卻演起來無違合，社群上也常看孫儷分享素顏近照，無濾鏡肌膚好到會發光。其實孫儷一直是養生控，對中醫食補相當喜愛，且花了很多心思研究。她自己也透漏，保養品固然重要，但要讓肌膚、身體都保持在青春狀態，好的生活習慣才是關鍵，以下是她分享的8個養生好習慣，女孩都該試試，學娘娘一起養出無齡少女肌。

1. 長痘痘喝淡鹽水

孫儷說「長痘痘代表肌膚缺水，只要有紅紅的痘孢冒出，我就會立刻喝杯溫的淡鹽水，很有效，早上空腹喝效果最好。」搭配清淡飲食，很快就能消痘。另外，長痘痘期間千萬別用清潔面膜，孫儷這時會抹上薄透好吸收、成分單純的美容油，像是墨子草油，讓油水平衡，滅痘效果更快。

2. 吃白食保濕不怕換季乾

秋冬換季肌膚很容易乾燥，孫儷在這時會多吃白色的食物，例如：梨、銀耳、山葯、蓮子、百合，來潤肺防燥，肺主皮毛，白色食物會透過肺經滋潤皮膚，「比起保養品是由外保濕，由內而外透出的滋潤才是無與倫比。」

孫儷私房燉梨食譜

生的梨子偏寒性，有些人吃了會拉肚子，孫儷自己都會把梨子煮熟吃，時間多的話就把梨子切開，核挖出來塞一些百合、枸杞，放入電鍋隔水加熱燉煮，趕時間的話就把梨子打成泥，直接放在鍋子裡加熱，煮開了連水帶肉吃掉、非常清火。

3.曬太陽前不吃「感光食物」

防止皮膚長斑除了出門要擦防曬，孫儷說有些「感光食物」千萬別在曬太陽前吃，包含檸檬、橘子、無花果、鳳梨、胡蘿蔔、芹菜、香菇、小黃瓜、紫蘇。這些食物會讓肌膚出現「光敏感」，嚴重會導致斑點生成。

感光食物：檸檬、橘子、無花果、鳳梨、胡蘿蔔、芹菜、香菇、小黃瓜、紫蘇