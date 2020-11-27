光擦保養不夠力！還可按摩臉部5穴道　同場加映前導精華實現澎透亮

當你的壓力無處宣洩時，心理影響生理，不僅會導致自律神經失調、腸胃系統變差，就連肌膚也會因疲倦而顯露出衰老的情況，形成乾燥枯竭的狀態，吸收力也會隨之下降，這時就可以透過前導型的精華，協助肌膚恢復本身生理機能，而光擦保養其實是不夠的，柳燕老師提到，搭配按摩更能讓保養成分發揮最大效果，還可幫助吸收，改善老是讓人覺得沒睡飽的暗沈氣色。

前導精華正確使用方式：

早晚清潔後的第一道保養程序，洗臉後在手掌上按壓 2~3 次，在稍留水氣的肌膚狀態，沿著肌膚紋理塗抹於臉部及頸部，接著使用後續保養吸收效果更佳。

5個臉部穴道按摩推薦，每個穴點按壓3秒之後，再帶到別的穴點：

1.地倉穴-自嘴角外緣起使用食指到小拇指指腹拉提引流按摩至耳下

2.迎香穴-位於鼻翼外緣的中點，針對法令紋使用食指到小拇指指腹拉提引流按摩至耳中

3.承泣穴-位於瞳孔直下眼球與眼眶下緣之間凹陷處，針對眼周浮腫及循環不佳，使用指腹拉提引流按摩至太陽穴

4.攢竹穴-將眉頭至眼周，以食指到小拇指指腹拉提引流按摩至太陽穴

5.神庭穴-位於頭部前髮際正中央，使用食指到小拇指指腹拉提引流按摩至太陽穴

最後，使用雙手手掌從下巴向耳根方向輕撫上提，再沿著頸線向鎖骨方向輕撫下滑。

幫肌膚開胃的前導精華推薦：

后經典的秘帖循環精華是洗完臉的第一道使用，能讓皮膚變得更有光澤、飽滿的感覺，穩定皮膚的效果不錯，這次新推出的前導又更頂級，是還幼系列即將上市的前導精華「還幼本初精華」，成分選用比一般人蔘更高活性的整株野山蔘，以及能夠替肌膚補水的穿心蓮，還有各種韓方宮廷的美顏秘方，而質地是透明精華劑型，推開後帶有一點滋潤度但十分清爽，能感受到肌膚變得柔軟，亮度也提升不少，還有淡淡類似藥草的香氣，可以拯救暗沈又乾枯的肌膚。

雪花秀也是運用韓方珍貴的秘方打造經典的潤燥養膚精華，其質地又更輕盈好吸收，可幫肌膚做修護、保濕以及舒緩泛紅，是能把膚況慢慢養好的精華，而今年新版特別攜手韓國藝術家SAKI合作，推出公益限定版包裝，靈感來自韓國廟宇的傳統彩色油漆「丹青」圖騰，特別的是圖案製作成三種貼紙，可以親自設計出屬於自己的繽紛瓶身。此次公益版的部分收益將贈與藝術相關單位例如「嘉義花磚博物館」，以支持台灣百年花磚藝術，讓台灣文化藝術之美得以流傳。