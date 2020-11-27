讓私密處飄出異味、下體搔癢難耐的6大禁忌，你中了幾項？

女生的陰部嬌嫩脆弱，一旦照護不周容易發生感染，每隔一陣子就會有陰部搔癢、分泌物多以及有異味等問題，加上現代女性的壓力不小，過於繁忙也會導致免疫力變差，提升陰道炎反覆感染的情況，之前分享過對私密處友善的食物、私密處的正確清潔方式，你也還需要了解，還有哪些是需要避開的生活、飲食禁忌，才能真正改善異味和搔癢困擾，找回白嫩香甜私處！

營養師高敏敏近日在粉絲專頁分享，造成私密處異味搔癢有6大殺手，包含抽菸、喝酒、熬夜、吃太多肉、少喝水、含糖飲料。抽煙會增加身體的自由基，造成氧化壓力，讓防護力降低、細菌增多；長期喝酒會改變身體和私密處酸鹼值，造成異味；熬夜是最大殺手，會讓你免疫力大幅降低，增加感染、復發機率。

食物也會影響私密處的味道，例如吃太多肉，會讓體味加重，私密處細菌也會大增，之前看過一篇報導，哥倫比亞大學的性專家Sari Locker曾分享過，吃太多肉還會讓下體嚐起來鹹鹹的；水喝太少，尿道壁的壞菌排不掉，也容易讓細菌堆積孳生而感染；最後是含糖飲料，大量的精緻糖分會把白色念珠菌養得胖胖的，容易或已經有陰道炎的人，要注意甜食的攝取，以免讓細菌生長、就容易搔癢。

除了以上，細菌最喜歡又悶、又熱、又潮濕的環境，當流汗、使用護墊或衛生棉沒有定時更換、穿太緊身的衣物，細菌容易大量孳生，加上生理期前後陰道防護力減弱，又沒有良好的生活和飲食習慣，就是私密處感染的好發時機！除了均衡飲食，可多吃富含維他命Ｃ的水果、蔓越莓、無糖優格、優酪乳和豆類食物，由內而外調整體質。