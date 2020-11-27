讓私密處飄出異味、下體搔癢難耐的6大禁忌，你中了幾項？

私密處搔癢或有魚腥異味的困擾，讓很多女生坐立難安，尤其又碰上生理期，會影響心情而煩躁不已。經血夾雜著血液、空氣、細菌、分泌物、尿液及脫落的子宮內膜等等，在經期期間必須特別注意清潔方式之外，衛生棉的更換頻率也需注意，務必經常更換衛生棉及護墊，量多時至少2～3小時更換一次，盡可能保持私密處乾燥，且更換衛生棉前還要洗手，避免細菌沾染至衛生棉上。

Kotex

Kotex靠得住去年底首度和「CRAFTHOLIC宇宙人」合作推出聯名包裝，將輕柔棉系列從外包裝到單片衛生棉都換上宇宙人角色，粉嫩新裝深受女孩喜愛，共推出23cm、28cm和35cm等3款產品。即日起至12/1期間，Kotex靠得住、舒潔、好奇等金百利家族品牌聯合舉辦「宇宙萌力登陸」活動，活動期間內，於全家便利超商購買指定商品滿NT$199，就能以NT$99的優惠加購「宇宙人口金零錢包」，全台限量僅一萬兩千組！

愛康

愛康衛生棉也推出優惠活動，即日起至12/23，全年最低折扣72-66折，NT$590即享免運！必囤商品推薦涼感潔淨濕紙巾，小包裝方便女性隨身攜帶，能夠隨時清潔、擦拭，維持私密肌的清爽自在；涼感潔淨慕絲分為日常型與加護型，不論日常抑或生理期時都能使用，溫和洗淨又帶有淡淡花香；經典的涼感衛生棉更不能錯過，優異的吸收力、最佳清涼感，舒適度很棒！

FreshO2

彩妝品牌FreshO2以復古的亮色搭配圓點設計，打造出能讓私密處呼吸的「氧氣衛生棉」，其中比較特別是側邊蜂巢式專利懸浮結構，能更服貼於肌膚，降低私密處與大腿內側的摩擦暗沉，提升舒適度與防止側邊外漏。一共推出四種款式：一般日用24.5cm「一日好棉」、量多加長29cm「加長好棉」、夜用加長32cm「一夜好眠」、少量分泌15.5cm的「一片好墊」，11月已於官網上市。