2020聖誕限定精油、香氛禮盒推薦清單，年末幫身心一起大掃除！

THREE

平衡沐浴精華油推出3款，包含晨喚、白晝、舒緩，共通成分皆採用對調節身心平衡有優異效果的薰衣草精油、加上高度保濕的柚子籽油，適用於任何年齡或是不同性別及全家人，不管是想注入活力、運動想轉換情緒時、或是感到疲倦無力時，都能根據當下的心靈選擇一款適用的沐浴精華油。

極致暖心沐浴精華油同樣包含3款精華油，分別為寧靜、女性、喚醒，3款共通成分中含有神秘東方香調的廣藿香、高度保濕的酪梨油，當身心感到動盪混亂，能幫你穩定不安心緒，溫柔氣息貼近女性獨有的身心節律，全力支援動盪心緒，賦予內心能量。

diptyque

diptyque以威武剛強的雄獅、活潑忠誠的雄鹿、神秘優雅的天鵝3種靈獸做為代表，分別推出三款香氛蠟燭，包含王者之花、午夜冷杉、幻羽琥珀3種香調。王者之花輔以丁香、肉豆蔻與濃郁肉桂，屬於強烈的花香調；午夜冷杉選用極寒之地的冷杉，搭配桉樹、迷迭香與胡椒薄荷，散發濃郁的森林氣息；幻羽琥珀以柑橘香調搭配肉桂與生薑氣味，使人心緒獲得放鬆。

此外，品牌也推出限量燭光萬花筒、香氛星型裝飾、蠟燭禮盒、香氛皂禮盒、淡香精禮盒、杜桑香氛手環吊墜套裝、午夜冷杉室內噴霧等等節慶商品，搭配聖誕包裝，超適合送禮啊！

innisfree

最後是超有愛的innisfree，品牌長期致力於公益，合作對象自2019年新加入伊甸基金會，為幫助發展遲緩的兒童們能擁有健全快樂的生活與發展，只要購買innisfree的綠色聖誕系列商品，今年也同樣會將其中部分收益捐贈至伊甸基金會。

這次推出保養系列的明星商品加大容量與超值優惠組合之外，香氛產品包含濃郁花香居室純粹香頌、甜蜜果香居室純粹香頌，內含 5 支擴香棒與祝福小卡。消費滿NT$3,000贈送驚喜抽抽樂；購買 innisfree 的綠色聖誕系列商品，還會隨機贈送一款明信片，可利用手寫文字將您的溫暖傳遞出去！

CLAUS PORTO

葡萄牙百年皇室香氛CLAUS PORTO聖誕節特別推出復古手工迷你香氛皂禮盒組，內含8款Classico復古手工迷你香氛皂，多層次的植物香氛結合霧面紙材的歐式包裝，根本就是個藝術品；此外還有里斯本頌歌皇家迷你香氛皂禮盒組，內含9款「Deco 波爾圖之夜香氛系列」里斯本頌歌皇家迷你香氛皂，述說阿茲勒赫瓷磚畫Azulejo的古典裝飾藝術，讓你一次珍藏迷人的香氣！

最後，喜愛香氛蠟燭的香粉們，還有菱紋白瓷香氛蠟燭系列可選擇，主推首選幾何森林（萊姆羅勒）香氛，清新的萊姆果香搭配大自然的芬多精，清新又帶點厚實的木香很不錯呢！另外也有白瓷蘆葦擴香組，精緻白色菱格紋瓷器，能為生活空間增添細膩質感，適合追求生活品味的你！