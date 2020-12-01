適合敏弱肌的抗敏保養好物推薦6選！舒緩泛紅粗糙、搞定換季乾癢

根據尼爾森的調查指出，台灣有高達七成的女性擁有敏弱肌，加上防疫期間長時間配戴口罩，使得肌膚敏弱、乾癢狀況愈趨嚴重，而最近天氣忽冷忽熱，也讓肌膚開始出現泛紅、毛孔粗大、暗沉等不穩定狀況，這時應做好日常保養，才不會讓惱人泛紅在重要時刻來攪局！

近年來極簡主義蔚為風行，不論是從雜物、衣服、化妝品，甚至到保養品也需要斷捨離，而在保養品方面的斷捨離，講求「成分」方面的極簡，有敏弱狀況建議去除不必要、多餘的成分，只留下最純粹、對肌膚最有幫助的元素，才能落實真正的極簡保養。

SKIN advanced

SKIN advanced卓沿白金推出升級版的「舒緩保濕系列」，使用日本創新的白金微脂囊技術，並將原先的40-60種成分刪減至20-30種成分，留下最核心的成分只給肌膚最需要的，而且保濕力功效不減，能夠使肌膚長時間水潤、修護力大增。

主打商品為「舒緩保濕水凝露」，它有個暱稱叫做「白金神仙水」，在小紅書上又被稱「主播水」，原因是水凝露有著超強保濕力，鎮定膚況超有感，訴求拯救時常日夜顛倒、生活作息不正常而造成的肌膚狀況不穩定，助你告別乾枯敏弱肌。

SIMPLE清妍

入冬許多人都會遇到肌膚開始出現乾燥、泛紅等敏感現象，敏感肌品牌Simple特別推出「極致補水3重保濕精華水」，雖然是精華化妝水，但質地介於水與精華液之間，吸收力好，不會停留在肌膚表面留下黏膩感，讓肌膚真正喝飽水！

ASéFFF

自今年6月引進台灣的敏弱肌保養品牌ASéFFF，推出「超滲透肌底修護保濕系列」，主打零香料、零色素、零酒精、零防腐劑，共推出卸妝、潔顏、活膚露、精華、精華乳、精華霜等6款產品，其中「超滲透肌底修護保濕精華」，它有「日本國民精華」之稱，質地輕盈、不黏膩，一接觸到肌膚迅速吸收，幫助緩解因乾燥引起的肌膚不適。