適合敏弱肌的抗敏保養好物推薦6選！舒緩泛紅粗糙、搞定換季乾癢

童顏有機

乾燥也是敏感肌症狀之一，此時追求過多保養效果，反而會增加接觸致敏物質的機率。建議應針對冬季乾癢症狀，使用成份單純，以保濕為主要效果的保養品。童顏有機「乳香活膚修護乳」，具有優異的潤膚及修護效果，成分中的甜沒藥醇可快速滲透肌底，鞏固肌膚屏障，增強對外在傷害的防禦力，舒緩因溫差、環境等引起的敏弱不適。

L:a Bruket

來自瑞典，主打溫柔保養的 L:A BRUKET，揀選天然以及有機成分，組成對人體與環境友善的純粹配方，細緻親膚的舒適質地、植物的自然香氣、無性別的風格包裝，深獲全球都會人士愛戴。近日，品牌全台首家形象櫃於新光三越台北信義新天地A11館開幕，設計概念呼應與大自然共鳴共生的核心精神，走進店裡讓人感到放鬆。

形象櫃限定主打商品墨角藻保濕面膜，將珍貴的墨角藻精華萃取、西洋接骨木花萃取作為關鍵成分，給予缺水的肌膚、以及熬夜暗沉肌、痘痘缺水肌，良好的保濕與舒緩感受。

香緹卡

香緹卡於12月推出敏弱肌膚適用的全能卸妝產品「五月玫瑰按摩潔淨霜」，它以純植物油為基底，擁有卸妝、保養、潔面與去角質效果，親膚質地如絲質般滑順，輕柔按摩即可卸除殘妝，且洗完臉不會感到緊繃乾澀，還散發著淡淡玫瑰香，有提振心情，舒緩神經緊張和壓力的功效，搭配穴點的按摩還能達到睡前放鬆的效果！