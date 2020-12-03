杜絕冬季口罩危肌！專家傳授臉部抗疫保養3對策

2020年疫情侵略全球，加上冬季流感高峰期將至，政府更宣布即日起，出入全台八大場所需強制配戴口罩，使得「口罩悶肌膚」引起的肌膚不適問題恐雪上加霜，加上冬季的氣候驟降，可能會有缺水、肌膚屏障損壞、泛紅等問題，來自日本東京銀座的保養老師，特別傳授三大臉部抗疫保養新知，降低肌膚在冬季與口罩夾擊下的雙重傷害！

＃深層肌膚保濕

池田奈津子老師提醒台灣民眾，切忌別因台灣潮濕氣候，而缺乏保濕！台灣屬海島型國家，冬季溫差大，人體肌膚往往需要更大的力氣適應溫差，進而導致肌膚疲弱、保水力下降。建議可挑選成分單純的保濕精華液，幫助肌膚修復與活化，為肌膚注入保濕能量！

＃加強肌膚屏障保護力

出門在外一整天，戴口罩的時數通常長達數小時，每日穿脫口罩至少10次以上，大大提升了口罩摩擦肌膚的機會，加上長時間戴口罩悶熱不透氣，會導致肌膚油脂分泌旺盛、敏感泛紅、痘痘滋生等問題。老師強調：「挑選舒緩、強化肌膚防禦力的保養產品很重要！」像是以天然草本精華為主成份的產品就很不錯。

＃日本當紅法令紋按摩

別以為口罩遮住嘴巴，藉可以忽略唇部保養，冬天除了需要勤擦護唇膏，唇部周圍的法令紋也別忽略，池田奈津子老師特別傳授日本當紅法令紋按摩手法，解救肌膚痕跡。於臉部均勻抹上精華液後，先以左手三支手指緊壓嘴角側邊，再以右手抓起約2cm厚度的臉頰肉，向耳朵上方持續拉提肌肉，左右臉頰持續拉提30秒即可。