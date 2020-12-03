杜絕冬季口罩危肌！專家傳授臉部抗疫保養3對策

Snova絲若雪

來自日本的Snova胎盤素精華液，加入22%高濃度胎盤精華與五種高效淨白抗老草本精華，包括虎耳草萃取、牡丹根萃取、蘆薈葉萃取、野葛根萃取與小球藻萃取精華，為敏感性肌膚達成舒緩、鎮靜，推出後深受許多日本女性喜愛，其中不乏模特兒梨花、女星平子理沙等知名藝人！

朵茉麗蔻

朵茉麗蔻暌違五年，全新升級「保濕液」、「美活肌精華」、「乳霜20」與「保護乳液」等「基本4點」，以原料野馬追、不知火菊精華，還有進化版的茴芹精萃及各種大自然美肌原料融合成「漢方複合發酵萃取精華」，幫助提升肌膚修護能力，從根本改善老化的問題肌膚，更首次添加台灣在地的「蜜香紅茶」，將大自然的力量添加於基本4點中，為肌膚重啟健康膚質。

即日起至2021／1／31（日），朵茉麗蔻在全台5間百貨陸續推出快閃活動，同步推出「基本4點進化紀念 熊本熊歡慶套組」，套組內加贈「乳霜20」造型悠遊卡，限量包裝太可愛！

敏感話題

資生堂敏感話題調查發現，超過96%的女性感受到「溫差」對肌膚造成的傷害。而生活中的「溫差」其實比我們想像的多更多，包含季節性溫差、日夜溫差與室內外溫差，都是造成肌膚損傷、乾燥、敏弱的隱形殺手。全新推出的敏感話題換季舒敏精萃內含覆盆梅萃取物及玻尿酸，能替肌膚補水及造水，建議使用於洗臉後、化粧水前，按壓兩次於手掌心，幫助穩定換季的不穩定膚況。