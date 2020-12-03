今天我想來點⋯最撩男的唇色！盤點2020年度專櫃唇膏「秒殺斷貨色號」

女人化妝台上的唇膏永遠不嫌多，來到2020下半年，有多少吸睛的唇彩和必買色號還沒收藏？這次就為大家整理出今年專櫃最熱賣的話題唇彩，一起看看。

Giorgior Armani

Top 3：奢華訂製鏡光水唇釉 #503濃色玫瑰

奢華訂製鏡光水唇釉內含「嫩唇保濕精萃」，能持續潤澤唇部肌膚，經過長時間也不乾澀，且質地輕盈不會粘膩厚重，上唇會有美美的水光玻璃妝效，營造嘟嘟性感唇。#503濃色玫瑰，屬於煙燻感的玫瑰粉又帶點茶棕色，薄擦有氣質，厚塗有氣勢。

在 Instagram 查看這則貼文 🇰🇷배디나（@baedina）分享的貼文

Top 2：奢華絲絨訂製唇萃 #523暖陽玫瑰

在 Instagram 查看這則貼文 박쏘（@parksso_2）分享的貼文

這是任何妝容都能駕馭的玫瑰粉色，素顏或淡妝擦也不突兀，而且它的色調偏暖調的乾燥玫瑰色，一擦瞬間變身溫柔小姊姊！

Top 1：奢華絲絨訂製唇萃 #206紅棕玫瑰

在 Instagram 查看這則貼文 래미 / RAEMI（@raemi_lip）分享的貼文

亞曼尼復古玫瑰系列中的主打色#206紅棕玫瑰，讓李佳綺邊試色邊讚嘆真的很美，還被小紅書網友封為「超仙氣紅棕玫瑰」，原因是它融入了玫瑰粉色，帶有溫柔知性，降低了棕色系容易產生的距離感，而且超級顯白！

植村秀

Top 3：無色限粉霧保濕唇膏 #BR781

想要凸顯時尚感，卻秀醠太高調，美到最高點的烤杏仁奶茶色#BR781，帶有剛好的暖調粉棕，能將膚色襯得白皙粉嫩，搭配極霧質地，像顆牛奶糖般低調卻又甜的剛好溫暖人心。

Top 2：無色限粉霧保濕唇膏 #BG946

介於微甜氣質感的玫瑰粉色與個性土色之間，搭配招牌的粉霧感質地，膏體柔順不卡紋，擦起來瞬間有有氣質起來，平時不愛粉色的人，都會被它迷得神魂顛倒，不管是厚塗還是變成漸層咬唇妝都超美。

Top 1：無色限極霧保濕唇膏 #AM BR 784

無色限極霧保濕唇膏，注入日本山茶花油以及日本製造的高品質色料，讓唇彩顏色更為飽和持久不掉色，能滑順的填補唇色，不顯唇紋，＃BR784為木質調棕紅色，比正紅色更加溫暖動人，比土棕色更加顯白，在網上一片爆炸好評，壓得住氣場、提得起膚色！