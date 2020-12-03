今天我想來點⋯最撩男的唇色！盤點2020年度專櫃唇膏「秒殺斷貨色號」

YSL

Top 3：時尚印記雪絨唇釉 #216

時尚印記雪絨唇釉是高級雪絨霧面質地，熱賣色號#216說不盡的溫柔氣質色，玫瑰蜜桃色百搭好看而且非常有鄰家女孩粉嫩嫩的氣息，不只嫩度爆棚，還能讓白皙肌膚的女孩更顯白！

Top 2：時尚印記絲絨唇露 #16

時尚印記絲絨唇露長效潤澤不顯唇紋、輕盈如裸唇般舒適，彷彿為唇刺上最性感的唇色！色號#16自2017熱賣到2020，冷淡蜜桃色，有點甜美但有帶有高冷的迷霧灰調，擦起來氣質爆高！

Top 1：情挑誘光水唇膏 #91

情挑誘光水唇膏添加65%精油、紅石榴修護精粹，擁有水光質地，可帶來8小時鎖水保濕效能，在今年1月特別推出全新11色，其中TOP1熱賣色為#91，單月銷售破千隻，擦起來是很溫柔的蜜桃豆沙色，超美超顯氣色。

Bobbi Brown

Top 3：金緻水光唇膏 #Supernova

小紅書上大推素顏也能擦的唇膏，其中一支就是Bobbi Brown金緻水光唇膏#Supernova，連口紅一哥李佳琦也被征服的爛番茄色號！薄擦立馬顯白有氣色、疊擦氣場直接升級！

Top 2：金緻絲絨唇膏 #Rococoa

喜歡土色系或是可可色系的人一定遇過這種情形，看似超美的色號，但一擦上卻有病態感…而#Rococoa是專為黃皮膚特調的棕紅調色，質地是絲絨霧面，有如奶霜般滑順，持久不咬唇，讓亞洲女孩擦上就是時髦摩登、厭世有態度！

Top 1：金緻水光唇膏 #Claret

煙管唇膏的潤澤水光質地能長效滋潤、持久顯色不卡紋，#Claret為秋冬翻牌率超高的玫瑰漿果色，氣質淡雅，人人皆能駕馭，提升整體氣色！