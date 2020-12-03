千元不到就能入手！2020最實用又夢幻的美妝保養聖誕交換禮物清單

浪漫的聖誕節即將在三個禮拜後登場，又到了令人期待的交換禮物時刻，還在煩考選不到實用又精美的禮物嗎？以下精選出10個不到千元的彩妝保養聖誕禮物，絕對讓收禮者開心！

推薦1：NARS

金燦時刻系列將經典熱銷產品，繫上金、銀、紅色，打造成迷你精緻的鏡面限定包裝，買來與閨蜜交換禮物絕對是最閃的那一個，千元以內就能購入迷你經典唇彩禮盒、迷你嫩唇禮盒、以及官網限定的迷你高潮打亮禮盒等等好禮。

推薦2：3INA

想來點不一樣的就選3INA唇膏！這次全新推出以耶誕浪漫星空為主軸的限量三款唇盒，包含#Stars冰藍星空、#Pink Stars黑色耶誕、#Ray霓虹閃電，以超豐富16色唇膏，搭配19款俏皮活潑唇盒，能隨心搭配自己喜歡的顏色和唇盒，簡單三步驟：1選色、2選盒、3組合，就能打造屬於自己或閨蜜風格的訂製唇膏！

品牌還推出超暖新的聖誕贈禮活動，凡於12/11（五）至12/13（日），持任一購買過的「FUN肆玩色唇盒」，至全台任一3INA專櫃，即可免費兌換全新聖誕許願星盒乙個；購買任一「FUN肆玩色唇膏+唇盒」，再加碼贈送全新聖誕許願星盒乙個，一次滿足唇彩控，數量有限，贈完為止。

推薦3：倩碧

倩碧12月於官網購買交換禮物42折起，最低只要NT$690超划算！12/11-12/18明星商品組合千元有找，12/18-12/19 全館正貨任兩件75折（組合除外）。推薦水磁場水嫩嘟嘟組、水磁場全臉保濕入門組、粉透亮水磁場新客入門組、PARTY夜貓亮眼組，年末PARTY狂歡跑趴，狂冒痘也不擔心，讓氣色更有神。