千元不到就能入手！2020最實用又夢幻的美妝保養聖誕交換禮物清單

推薦7：THE BODY SHOP

喜歡泡澡的朋友，推薦聖誕球浴糖禮盒，含有6顆浴糖（辣木籽x2、椰乳x2、粉紅葡萄柚x2）及一顆沐浴球，還有首次在聖誕節推出的限定茉莉香氛，成分選自印度高級茉莉，味道清新爽朗，還有前中後味好高級，其中茉莉原裝禮盒，含有淋浴果醬50ml、滋養霜50ml及沐浴球，淡雅的香氣好迷人。

推薦8：A SCENT

台灣在地的精油保養A SCENT推出聖誕季節限定的香氛滾珠，芳療師精選天竺葵、玫瑰草、塔斯曼尼亞白千層、粉紅葡萄柚以及廣藿香，研製成有層次的中性草本香調，幫大家滾走煩悶焦躁的狀態，除了可使用於手腕、頸肩，因為基底有荷荷芭油，亦可作為指緣細節調理、髮尾潤澤修護使用。

推薦9：KISSME 限量聖誕禮盒

KISSME攜手勵馨基金會，支持「勵馨家園-女孩的幸福中繼站」專案，於線上官網獨家推出限量聖誕禮盒，可一次入手零阻力防水眼線液筆、美眉持色柔霧眉筆

之外，還加贈裸紗透白持妝隔離霜、新翹力纖長防水睫毛膏與可愛紅唇造型卡夾，購買禮盒將捐贈總收益的1/3至勵馨基金會，響應勵馨基金會今年主打議題「女孩幸福的中繼站」，支持勵馨基金會維護全台12處的安置家園，送禮更送愛。

推薦10：CLAUS PORTO 馬卡龍香氛皂禮盒 CONFETTI／五彩繽紛

CLAUS PORTO每一顆皂體的調香、包裝、命名到手工製程，都是獨一無二的，去年聖誕節最熱賣的馬卡龍香氛皂，今年推出全新五彩繽紛馬卡龍香氛皂禮盒，多彩的設計讓人看了愉悅，小小的很適合旅行攜帶，隨時都能享受高雅香氣。