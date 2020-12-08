改善乾裂死皮還兼具潤色效果　2020秋冬必囤貨的8款潤唇膏、護唇油　

冬天除了肌膚要保濕，嬌弱的嘴唇更要保濕，若唇部缺水乾燥脫皮，角質層的透明度降低會讓雙唇看起來缺乏血色，還會導致產生暗沈感，整個人看起來就病懨懨的，建議大家的隨身包裡都要有一條護唇膏，可在寒冷的季節裡滋潤及修護雙唇，挑選兼具潤色效果的還能幫你提亮氣色，以下就一起來看看最近有哪些值得入手的護唇單品吧！

Melvita蜜葳特 紅心蘋果香唇油

歷經了20年研發，蜜葳特推出全新由純天然植物油打造的紅心蘋果香唇油，富含Omega 6、Omega9，還通過歐盟 BIO 有機認證，親膚力極佳，可賦予唇部充分保濕、滋養與柔嫩唇部肌膚，輕抹即能展現豐盈飽滿的雙唇。全系列共有三款色選，分別為果漾橘、玫瑰粉及透明色，有色款使用天然礦物色素，純素食配方安全性高，孕婦也可安心使用。

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THREE 華麗搖滾晶唇油

提到唇油也很推薦THREE的聖誕彩妝系列，這款華麗搖滾晶唇油富含7種植物油，屬於滋潤的精華油質地，而裡頭帶有大小不一的珠光粒子，能在唇部形成亮澤護膜，在派對中隨著你的跳耀能展現不同的細膩閃爍珠光。

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MAC 性感唇力豐唇釉

若想要有嘟嘟唇的效果，全新MAC性感唇力豐唇釉添加高濃度保養保濕成分，雖然是唇釉卻滋潤到像在擦護唇油，能軟化乾燥雙唇、隱型乾涸的唇紋，還能帶來舒適涼感效果，透過「小S刷頭」能精準將唇釉零死角包覆雙唇，創造性感嘟翹的唇型。

共18色，5款必搶新色為： #Pout Last Night 酒釀櫻桃、#Asset Management芋香卡士達、#Plum Fiction初熟蜜瓜、#Captain Glam 玫瑰太妃糖、#Pouty Face蜜桃牛奶糖。

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