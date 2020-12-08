改善乾裂死皮還兼具潤色效果　2020秋冬必囤貨的8款潤唇膏、護唇油　

Crazy Rumors 十二星座系列

唯有機今年將美國天然護唇膏品牌「Crazy Rumors輕吻唇漾」引進台灣，共推出玩味冒險、百變唇色及十二星座系列。玩味冒險系列將甜品及水果化為隨身必備的潤唇膏，全系列共9種香味；十二星座系列以藍金為主調，讓星座躍上潤唇膏，特別的是還根據火象、土象、風象及水象四大元素調配獨特香氣，分別是火象的柑橘、莓果；土象的香草、玫瑰及李子；風象的香草奶油、莓果與薰衣草；水象則是揉合芒果、檸檬柑橘與莓果，很適合送禮呢！

另一款是兼具潤色的乳木果滋養潤色唇膏，同樣以乳油木果脂為基底，天然香氣萃取自莓果及木槿花，散發誘人的清甜花香，共推出三種色調，分別為亮眼的繽紛珊瑚、百搭的熱帶豔陽及橘紅的醉心日落，而此系列不只是唇彩，還可當頰彩，外出補妝一支搞定！

L’OCCITANE 節慶嘉年華乳油木佛手柑護唇膏

蘊含5%乳油木果油、佛手柑精華油、蓖麻油、向日葵籽油及向日葵花蠟，能高效舒緩修護乾燥龜裂的雙唇，加強保濕滋養，恢復動人柔嫩潤澤雙唇，散發淡淡佛手柑清新香氣。品牌於節慶期間推出限定的禮盒包裝服務，只要單筆消費滿NT$2,000，即贈巴黎藝術家DFT聯名款特別版節慶禮盒乙個。

THE FACE SHOP 親膚潤澤護唇膏

THE FACE SHOP針對聖誕節共推出12組「燦耀宇宙聖誕限定系列」，以宇宙的點點繁星與光芒為靈感帶入此次的新包裝，其中親膚潤澤護唇膏組合內包含#01乳油木果12g與#02芒果12g，豐厚柔軟的霜狀質地，能緊緊包覆雙唇，提供乾燥雙唇高度滋潤。

Lip Intimate Care夏威夷果燕麥私密潤唇霜

來自瑞典的 Lip Intimate Care 今年冬天引進一款夏威夷果燕麥私密潤唇霜，既能作為私密處保濕用，還能當隨身護手霜和護唇膏使用，不但能提升潤澤度，質地親膚又具有高延展性，能修護及舒緩敏感肌膚！

MALIN+GOETZ 白芒花籽油萬用霜

「白芒花籽油萬用霜」，由 17 種親膚的植物油脂組成，適合非常乾燥及水份流失的肌膚，能呵護臉部、雙唇、膝蓋、手肘，滋潤皮膚角質層甚至髮梢，適用全身肌膚以及各種膚質，尤其是敏感肌膚。針對乾燥肌膚、冬天的乾冷龜裂肌膚，這款萬用霜還可以疊擦在其他乳霜上喔！