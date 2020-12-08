2020晚安面膜最強10款！Dcard零負評推薦，范冰冰最愛款簡直熬夜族救星

夜晚是肌膚的黃金修復期，平時因為加班、熬夜睡眠不穩定，夜間的保養更該加足馬力！你知道位甚麼美容專家總強調”夜間護膚”這個觀念嗎？原因在於夜間9點-10點是肌膚循環代謝機能最旺盛的時候，這時若加入修護型保養加強輔助，對於養肌效果將會事半功倍！換言之，若你最近肌膚疲勞、熬夜飲食不均衡使膚況急速走下坡，那麼夜間保養就得下重本！儂編精選Dcard熱推零負評“熬夜面膜”Top10，范冰冰最愛嫩皮救星一次揭密！

Dior迪奧

Dior迪奧 花植水漾系列花植水漾Q彈面膜 NT$2,200

Dior當家最受年輕客群歡迎的花植水漾保養系列，清爽、溫和且香氣宜人的特性，讓它無論四季皆榜上有名！其中這款Q彈面膜，調和白松木油萃取以及多重植物萃取，能深入肌底滋養、提升肌膚緊實彈力，另外輕盈綿密的蜜桃色乳霜質地，還能緊緊包覆肌膚，在夜晚保養後使用，只要一個10分鐘就能還給你彈簧床般的嫩膚觸感。

Aesop

Aesop 夜間深層滋養面膜 60 ml NT$3,700

Aesop的護膚產品讓人上癮的原因，不僅僅是調香手法使人驚艷，那溫和、細緻的膚觸及感受，更讓儂編願意把時間通通留給它！而品牌旗下被公認為最有感的維他命＋系列，今年首度推出晚安面膜！成分中不只加入了亮白修護因子維他命B、C、E，更多了有著專業認證的緊緻效果配方維他命F，輕乳霜幫的質地敷上肌膚15-20分鐘，面膜就會變成薄膜在皮膚表層形成防護膜，鎖水、 澎潤一晚搞定，隔天起床連妝前保養都能省。

Laneige蘭芝

Laneige蘭芝睡美人肌極修護水凝膜-深層保濕舒緩 NT$1,100

睡前的保養，可說是肌膚的修護黃金期，除了基本護膚程序，想提振肌膚活力，晚安面膜將會是你的一大助力！蘭芝的晚安面膜系列一直以來都是女孩們的化妝台必備款，這回更添加了來自濟州島原始森林裡的天然酵母萃取成分，不添加多餘化學成分，輕盈質地厚敷上臉不只不會悶，還能兼具深層修護與深度保濕舒緩功效，是敏感肌的救星呢！

Chanel香奈兒

Chanel香奈兒 山茶花精萃修護面膜 NT$2,340

別看它的質地像奶霜般厚實，一抹開反而會化為薄膜服貼在肌膚表層！這款有著急救面膜界之后的山茶花精萃修護面膜，除了能當作晚安面膜、急救補水面膜使用之外，由於成分中富含山茶花衍生活性成分與具抗氧化功效的藍薑PFA，能有效改善暗沉及粗糙紋理，外出旅遊還能將它薄擦當成急救乳霜使用，不論乾肌、油肌到哪玩都不怕乾癢找上門。