2020晚安面膜最強10款！Dcard零負評推薦，范冰冰最愛款簡直熬夜族救星

Guerlain嬌蘭

Guerlain嬌蘭 蘭鑽氧生賦活面膜 NT$14,400

頻頻在范冰冰小紅書上的愛用清單出現，就知道它鐵定是個厲害角色！站穩頂級護膚市場的嬌蘭其蘭鑽系列始終是貴婦們的愛寵，而這款連范冰冰都默默掏空的蘭鑽氧生賦活面膜，富含珍貴的「所羅門金萃油」、巴西菊樹油萃取物以及灰毛豆種子萃取物，可以滋潤肌膚同時提亮換活膚況，綿密的質地搭配毛刷均勻撫上肌膚，十分鐘就能賦予你放鬆、亮澤的健康肌底。

怡麗絲爾ELIXIR

資生堂 怡麗絲爾ELIXIR 彈潤系列 彈潤晚安凍膜 NT$900

說真的，儂編一開始認識它時，真的不識貨～心想果凍狀的膏狀面膜真的好用嗎？但實際使用過才發現，這款可以敷著睡覺的晚安面膜，真的是換季顆粒肌膚的一大救星！滿滿的膠原蛋白GL注入肌膚底層，能於睡眠期間修護肌膚白天的損傷與操勞，一覺醒來真的不誇張，氣色提亮之餘日間保養都能省去！清爽的凍凝觸感，天天使用也毫無負擔～

Kiehl’s契爾氏

Kiehl’s契爾氏 超緊緻亮采舒芙蕾面膜 NT$2,100

說起Kiehl’s契爾氏當家紅牌面膜，想必大多數人會想到酪梨面膜，不過除了講求高保濕的酪梨面膜值得入手，這款針對修護、暗沉而打造的超緊緻亮采舒芙蕾面膜，輕盈的柔軟觸感讓敷臉更加紓壓、療癒，而裡頭的木槿精華、薑葉精華還能補水嫩膚同時修護鬆弛、操勞的倦態！再搭上舒爽的植物香氣，只要給它一個晚上，肌膚就會自然發光！

L’OCCITANE歐舒丹

L’OCCITANE歐舒丹 蠟菊精華抗藍光晚安修護面膜 50ml NT$2,650

不只熬夜引來疲勞肌，長期與3C產品做伴，螢幕的藍光也是加速肌膚老化、衰弱的原因之一！針對這點，歐舒丹便以抗藍光為核心基準造這款晚安修護面膜，有著當家紅牌蠟菊精華的注入，加上酪梨油、玻尿酸等高保濕效能，敷臉時既能全面提升肌膚防禦力及修護力，還能促進肌膚內的天然玻尿酸生成，讓你能力及鎮靜舒緩疲勞，改善乾燥粗糙問題，更能提振肌底元氣。