2020晚安面膜最強10款！Dcard零負評推薦，范冰冰最愛款簡直熬夜族救星

Origins品木宣言



Origins品木宣言 駐顏有樹立體小臉晚安面膜 NT$2,750

別只知道靈芝水！品木宣言當家的抗老台柱駐顏有樹系列旗下的這款晚安面膜，含有在非洲被譽為“靈魂之樹”的榆綠木萃取，溫和的性質能有助於穩固肌膚膠原蛋白，讓膚觸彈、滑、嫩！乳霜狀的質地在夜晚塗抹上臉，清洗前還可搭配手部提拉按摩，利用夜間黃金修護期，密集加強肌膚緊緻拉提，別懷疑，想要擁有緊緻小臉真的不難，每天晚上把肌膚交給它就夠了！

Sulwhasoo雪花秀



Sulwhasoo雪花秀 山茶根極潤修護面膜 NT$1,680

夜間晚安面膜最注重的就是成分的溫和與安全性！要敷在臉上一整個晚上的產品，內容物當然得謹慎篩選！以韓國漢方草本配方打造的雪花秀山茶根極潤修護面膜，選用了能舒緩肌膚的黃岑、補足肌膚活力的紅蔘、核桃與桑白皮，讓皮膚能在夜晚黃金護膚期間吃進精準的營養，宛如絲緞般的奶霜質地塗抹上肌膚，不光是補水力十足，就連顆粒、細紋都能一一隱形，也是儂編心中的肌膚吃的四物湯呢～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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