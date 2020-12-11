內褲清洗方式別搞錯！筆記「正確6招」最乾淨　擺脫私處感染和異味

真正的時尚愛好者除了要會買衣服之外，也要學會保養衣服，因為這不僅能延長衣服的壽命，也會直接影響到你、我的健康。其中特別是最私密的內衣褲更是如此，像是如果內褲長時間處在髒汙的狀態，不僅會引起私密處異味的情況發生，也會造成反覆性的尿道炎、婦科病變的疑慮，所以儂編今天就要告訴你6個洗內褲的正確方法！

不要隔夜洗

為了貪圖方便，許多女孩都會把髒衣服的量累積到一個程度，再一起清洗。但你知道嗎？內衣絕對不能隔夜洗！因為細菌是會呈倍數增長的，長久下來陳年細菌會直接住進纖維裡面，這樣就算之後洗得再勤，也沒辦法完全把內褲洗乾淨喔～

1：1000

再來是在洗衣服之前，一定要把內衣和內褲分開，不要讓彼此的細菌交叉感染。再來則是用稀釋過後的漂白水浸泡半小時，在這邊的比例是漂白劑和清水1：1000，然後浸泡約10分鐘殺菌，所以建議選擇沒有過度染色的內褲為佳。

沖乾淨更重要

再來是先把內褲上的漂白水沖乾淨，然後再以冷洗精搓洗，每一件搓洗約3~5分鐘，特別是直接接觸到私密處的內褲底部，更需要特別花心思。但除此之外，有另一個重點是大家常常會忽略的，就是沖洗乾淨比洗乾淨更重要，因為如果沒有用流動的活水把上面的清潔劑沖掉，即便你一開始搓到手抽筋也是枉然。