2020年末最吸睛聯名彩妝、保養盤點，燃起你的美妝收藏魂！

聯名彩妝、保養越來越多樣性，絲毫沒有想給荷包喘息的機會，這次就精選了年末不敗不行，外型超吸睛的必收聯名系列，像是蘭蔻和Chiara Ferragni的眨眼藍潮系列、IPSA與beautiful people合作的限量黑頰彩、開架的INTEGRATE與肌研也有聯名包裝，喜歡的朋友趕快手刀衝！

LANCOME x Chiara Ferragni

來自義大利的時尚部落客Chiara Ferragni，經常在Instagram上分享與老公和兒子的親暱互動，擁有2215萬Instagram追蹤者，身為設計師的她，無疑也是當今世代眾所矚目的時尚表率。繼2019年的粉紅眨眼系列之後，2021年1月蘭蔻再次攜手Chiara Ferragni合作推出聯名彩妝眨眼藍潮系列，包含1只眼影頰彩盤與3色唇膏，備受鐵粉關注。

全系列包裝以她最熱愛的藍色為主色調，並搭配經典眨眼圖騰，搶眼又充滿時髦態度。眼影頰彩盤高達13個色彩，從眼影到修容，一盒即可完成，更貼心的是，彩盤內附3支刷具，方便彩妝控使用；唇彩部分的絕對完美迷霧唇膏推出3色，奶茶色#274與顯白蘋果紅#505，最後是限量版本的色號#2020，上面還刻印著經典眨眼圖騰，為隱藏版的清透草莓色，全系列將於2021／1／1日上市。

IPSA x beautiful people

今年五月IPSA與日本高級時尚品牌beautiful people聯名推出的限量臉彩盤來台灣了！外包裝以經典的Rider’s Jacket Collection（騎士皮革夾克）為設計概念，打造出全黑皮革紋路，中間還刻印著LOGO，摸起來特別有質感，是秋冬很值得收的限量潮流彩妝。

活現誘色臉彩盒01中的黑頰彩，會跟著每個人的膚溫，變幻出專屬腮紅色調，再搭配平滑肌膚的提亮色、柔焦毛孔的完妝色以及帶有漸層光澤的修容色，不僅能幫助提升你的輪廓，還能營造紅潤的氣色。