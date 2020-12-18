2021限量春妝新品搶先看　嬌蘭夢幻珍珠彩殼、YSL小粉條唇膏美翻

距離新的一年只剩下不到半個月，轉眼間即將迎接2021年，而聖誕節明明還沒到，各大彩妝品牌已經悄悄釋出2021春天限定彩妝，以下就來為大家介紹法國嬌蘭、RMK、ANNA SUI、PAUL&JOE、YSL以及GIORGIO ARMANI等系列新品，一起看看！

法國嬌蘭

嬌蘭這次的春季限量彩妝，美得讓人無法招架，兩款全新「幻彩流星蜜粉球瑩潤珠光限量版」分別有粉嫩色調的#經典漾白，以及加入搭配蜜桃珍珠金與海棠暖橘，偏紅潤色彩的#晶瑩粉漾，還特別添加珍珠霓光香檳粉球體，可使妝容綻放自然光彩，帶來透亮而且閃耀的好氣色。

紅寶之吻高訂唇膏也推出兩款限量色，創作靈感來自於珍珠高雅、柔和的光澤，分別是焦糖珍珠裸色#7 Nude Coll、蜜桃玫瑰色#76 Pink Coll」，單擦或疊擦都很美；另還有兩款瑩潤珠光限量版彩殼，同樣是經典漾白與晶瑩粉漾款式，也是系列首款鑲滿珍珠造型的彩殼，極致高雅奢華！將在2021/1/1上市。

PAUL&JOE

PAUL&JOE的春彩以春日野餐為主題，從微珠光鮮亮的眼影、水潤JUICY的水凝頰彩、以及水感顯色的唇彩打造豐潤嘟嘟唇，讓妳在春日的陽光下，展現閃耀水嫩的果汁妝感。

限量三色眼影添加多種不同色調珠光，色彩也很繽紛，不僅能提升眼睛立體度，更能營造不同風格的甜美妝容；頰彩很特別，是水潤水凝質地，好堆疊不結塊，而且非常服貼於肌膚。

唇彩部分有保濕型豐潤唇萃限量8色以及西洋菊保濕唇露限量3色，前者是亮澤質地，且色彩持久，會在唇瓣上形成晶亮光膜，讓嘴唇看起來很飽滿，後者質地較透，主要能滋潤雙唇，並打造偽素顏唇色，即將於2021/1/1上市。

ANNA SUI

2021年ANNA SUI春季限量彩妝推出粉紅控限量系列，包含粉紅控限量雙心眼彩盒、螢光粉紅限量眼線液筆、薔薇秘鏡美甲油與亮片美甲油，特別推薦眼彩與眼線筆，品牌巧妙運用各種色調的粉紅色系，為眼彩增添揉合紅酒調及薔薇調的粉紅漸層，再以螢光粉紅色的眼線液筆勾勒上眼線，就能在新的一年，營造仙氣桃花妝。