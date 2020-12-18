2021限量春妝新品搶先看　嬌蘭夢幻珍珠彩殼、YSL小粉條唇膏美翻

RMK

RMK春夏限定彩妝以洗練的棕色系為核心色彩，全系列共26個品項，包含棕采調色眼盒、棕采調色頰盒、棕采輕潤口紅、W 雙效眉采、W 眉采筆、經典唇線筆與幻色指采，將在2021/1/4上市。

其中棕采調色眼盒同時擁有霜狀、粉狀功能，5款都是很柔美的紅棕色調；棕采調色頰盒是二色合一的腮紅，可先擦上粉嫩色再疊擦偏光珠光，營造細緻的光透感；棕采輕潤口紅含有保養油成分，質地非常潤；指彩也有限定2色登場，打造成熟大人系的妝容。

YSL

同場加映YSL即將於2021年推出的奢華玫瑰金系列，包含奢華緞面霧光唇膏#玫瑰小粉條，以及奢華緞面高光唇釉#玫瑰金蓋，一款能營造出持久的微霧光，另一款則是晶透光澤質地，並且專為亞洲肌膚特調共21款誘惑粉嫩色，從玫瑰粉、蜜桃到赤紅，能襯出粉嫩顯白肌膚色調。

奢華緞面霧光唇膏熱門色：202 奶油紅栗、 203 閃閃蜜桃、211 豆沙奶霜、214 琥珀烤奶；奢華緞面高光唇釉熱門色：202 玫瑰冰晶、211 赤茶水晶、214 冰晶琥珀、 215 冰滴奶茶，全系列將在2021/1/1上市。

Giorgio Armani

2021年，Giorgio Armani經典的奢華絲絨訂製唇萃，推出全新「威尼斯日落暖棕」系列，靈感擷取自日落時分威尼斯的水域光影變化，創作出一系列神秘的質感大地色。如夕陽將天空染成裸粉、土橘、棕紅、直至暗紫等不同階段的暖棕色調，絕美復古，比玫瑰色更襯膚色，也比土色更顯白皙。

今年推出全新六色，包含溫柔氣質裸粉#103 晨曦裸粉、日出奶油橘咖色#208 薄暮暖橘、日落焦糖咖色#209 暖暮紅棕、黑巧克力紅棕色#210午夜可可、復古紫棕野薔薇#212 晚霞勃根地、乾枯玫瑰奶茶豆沙色#213 日落玫瑰，將在2021/1/1上市。

而此系列還有2020年上市的熱門色號#205 復古磚紅、#206 紅棕玫瑰、#405 緋紅禮帽，與這次特別加入限量復刻雪霧粉系列的#410 雪霧玫瑰，共十色。絲滑綿密的質地好推勻，能持久不掉色，打造絲絨般霧光美唇。