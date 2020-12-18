不想一直長痘痘該有的保養、卸妝習慣，照著做讓肌膚漸漸變乾淨！

大家一定都聽過這個觀念，若想要膚質好，沒有建立正確的洗臉、卸妝方式，再多的瓶瓶罐罐、做再貴的醫美都是枉然，只會更加破壞原有肌膚的皮脂膜，讓痘痘不斷復發！但你的保養都有做對嗎？粉刺達人ELSA就提出10大正確卸妝步驟、控油方式，以及你可能不知道的NG保養習慣，快來看看有哪些錯誤對待臉的方式自己也經常做，趕緊改掉吧！

ELSA表示，自己曾是個自卑的痘痘人，任何想得到，能讓膚質變好的方法都試過，但臉還是狂出油、也不時出現粉刺痘痘，而後來怎麼好的呢？她不是擦藥吃藥、更不是去做醫美，而是學著用正確的方式洗臉、保養，才慢慢和痘痘分手、重拾好肌底和自信心，她也把自身的經驗整理起來，出版保養書籍，大方傳授不讓臉長痘痘的正確洗卸與控油秘訣。

正確卸妝10大步驟

步驟1：保持手乾、臉乾的狀態。不要先加水，先加了水的卸妝油＝已經先被乳化的卸妝乳了，這樣溶妝的效果會剩不到一半，也就無法卸乾淨了。

步驟2：倒出足量的卸妝油在手上，約滿手的量。別太少量，太少量的卸妝油會無法順利在臉上推動。還是不加水，若因為不好推動，就在這個步驟擅自加水，這樣卸妝油的功用就接近失效了。

步驟3：雙手輕輕搓揉，將卸妝油佈滿整個手掌。記得不要用卸妝綿，卸妝最好的方法是用手，而不是用卸妝棉，避免過度摩擦。

步驟4：將卸妝油全臉均勻分布。請小心避免手上的卸妝油滴下來。因為卸妝品要均勻分布，請記住你必須每個局部都卸乾淨以免產生局部痘。

步驟5：先極小圈揉一下睫毛根部卸眼線，再左右來回10下卸睫毛膏。也可在卸全臉之前，使用眼部專用卸妝品來處理睫毛膏、眼線、眼影。未上眼妝者，可忽略此步驟。注意：卸妝按摩或沖水的時候眼睛要緊閉，避免任何卸妝品滲入眼內引起不適。