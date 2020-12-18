不想一直長痘痘該有的保養、卸妝習慣，照著做讓肌膚漸漸變乾淨！

步驟6：按摩的區域分成額頭、兩頰、腮幫子、鼻子鼻翼、眼周、下巴。每個區域都要按摩至少20圈，不能偷懶，但全臉按摩完畢不超過2分鐘。記得別只在兩頰狂按摩，小心卸妝卸成關公臉，也別只隨便畫個兩圈，否則粉容易卡在毛孔及皮膚的紋路溝槽內，妝需要足夠的按摩時間才能徹底被溶出。

步驟7：乳化分幾次加水按摩臉部，直到洗出來的水都已經是透明的，沒有任何乳白色，才是乳化完成。不要直接用化妝綿擦掉就結束卸妝，絕對會變大痘臉。

步驟8：先把已經髒掉的卸妝油沖乾淨，後續使用洗面乳的時候才能用量更省、更容易洗乾淨。卸妝按摩時不夠，沖水時間太短，洗臉才用力洗個兩三次，那樣反而卸不乾淨又很傷肌膚。

步驟9：等感覺不到滑膩、在臉上的覆蓋物（原本的底妝及卸妝油）都已經順利被移除，再用洗面乳洗臉。卸妝後要馬上用洗面乳洗臉，別等洗頭洗澡後才洗臉喔！

步驟10：倘若眼角、眼周還有黑黑的殘留，可用棉花棒沾一些眼霜擦掉。未上眼妝者，可忽略此步驟。

控油方法

口罩戴整天，臉紅、出油、脫妝是必然的狀態，許多人會認為回到家再卸妝洗臉就好，其實起床到睡覺之間的日間控油很重要，也是最簡單的抗痘秘方，因為這段期間分泌的油脂累積在臉上，就像在餵養細菌吃大餐，容易醞釀起粉刺痘痘，臉也開始變紅，晚上回到家皮膚已經變得更糟了。如果能在日間多加一個吸油的動作，整天下來，堆積的粉刺痘痘數量會差很多喔！

ELSA認為酒槽性皮膚，更需要好好吸油，你會發現粉刺堆積的數量減少，臉紅的狀態也會因為透氣散熱而改善許多。那麼該如何正確使用吸油面紙？順序依序是先平鋪肌膚表面、以指腹輕輕滑過吸取油光（若有上妝，比較不會壓壞妝），兩面都可使用，如果不夠就再用一張。