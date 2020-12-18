▲錯誤洗臉與卸妝，是讓痘痘不斷復發的原因之一。（圖／shutterstock）

不想一直長痘痘該有的保養、卸妝習慣，照著做讓肌膚漸漸變乾淨！

你該避免的NG保養習慣

1.洗臉機可以洗掉痘痘？

錯！紅腫傷口、敏感時期是不該一直磨損的，否則可能會更容易脫皮、感染。

2.洗卸兩用省時又方便？

錯！卸妝洗臉分開處理，否則兩樣都做不好還傷肌膚。

3.紅腫痘就要用卸妝乳？

錯！卸妝乳的刺激值其實蠻高的，不建議使用！

4.臉不乾淨就要用搓屑去角質才乾淨？

錯！ 屑屑並非老廢角質，那只是魔術效果，越搓越傷皮膚。

5.便宜的濕布面膜天天敷也不心疼？

錯！腫痘敏感肌膚不可以在這時候敷濕布面膜，可以改泥狀或是凍狀面膜。

6.綠豆粉磨臉，臉上凸凸刺刺都能磨平？

錯！這樣只會更傷害肌膚，有紅腫傷口的時候，不可以去角質。

7.用洗臉皂強力去油才不會冒痘？

錯！皂的去污力對已經脫皮、乾燥、冒痘的人實在太強了。肥皂不能用在這個時期。

8.不洗臉、不洗頭就睡覺？

錯！髮雕或是油膩的髮油會沾染枕頭，所以除了每天都要洗頭之外，枕巾一定要常換。

9.化妝水噴不停，一直噴就能保濕？

錯！一直噴只會讓臉上水分蒸發更快，臉更乾燥甚致脫皮。

10.擠掉、摳掉！粉刺痘痘不清出來不行？

錯！用工具挖才會傷皮膚，害你痘痘永遠冒不停。

本文整理自／幸福文化《我也不想一直長痘痘：長第一顆痘就該看的保養書》

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