極速修護有感、讓肌膚嫩到發亮！7款疲憊肌適用的「高效保養」推薦

新世代女性的都會生活步調快速，讓肌膚老化的速度加速提升至35％，因為皮膚很累的時候，滲透與吸收能力會下降，擦任何保養都覺得雞肋，為了維持完美的膚況，打擊各種因壓力與熬夜造成的肌膚困擾，可以使用前導精華來幫肌膚開胃，拋光煥膚同時保濕舒緩，近日許多品牌紛紛推出相關產品，一起來看看哪一個最適合你！

YSL 極效活萃淨亮晶透露

即將於2021年推出的極效活萃淨亮晶透露，含有微酸精華與植萃精油，訴求代謝皮膚表層多餘角質，並恢復油水平衡、舒緩肌膚泛紅，同時改善毛孔，提升整體膚質淨透度，使用前須均勻搖晃精華水和精華油，再搭配化妝棉以畫圓方式輕輕於臉頰擦拭，能讓肌膚發光發亮，實現澎潤透嫩。

IPSA 第9代自律循環液

訴求提升肌膚水嫩透亮感與吸收效率的ME自律循環液推出第9代了，它又暱稱為ME小白瓶，水乳液質地超越想像的好吸收不粘膩，共分成8種號數，可至櫃上透過專業的肌膚檢測儀器，分析你的皮脂分泌力、含氧量，客製化挑選最適合自己的保養，建議洗完臉後搭配化妝棉慢慢擦拭，由雙頰開始塗抹全臉，幫助平整肌膚。

即日起至12/31靠櫃預購ME自律循環液，並加購任一單品（不含工具）或一組其他特惠組，即享有預購專屬好禮「手感木質化妝棉盒子」、「ME棉麻真皮手提束口袋」一份。

Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟精萃露

全新黑曜岩新生奇蹟精萃露，特別添加改善肌膚乾燥暗沉的成分，更搭配油包水的輕盈質地，延展力好，清爽好吸收，能幫助肌膚更為穩定，呈現健康透亮的狀態，並給予肌膚長效保濕，以及提升後續保養的吸收力，而且還有專屬桂花香，能使身心靈放鬆！