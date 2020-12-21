極速修護有感、讓肌膚嫩到發亮！7款疲憊肌適用的「高效保養」推薦

DEW 前導玻尿酸美容液晶露

主打前導修護的DEW前導玻尿酸美容液晶露，將玻尿酸鈉等成分封印在如魚子醬般的粉色晶球中，獨特的壓頭設計，按壓時玻尿酸晶球就會與精華液融合，使用時輕輕抹開，會瞬間轉化為水潤液狀，清透的質地吸收力很好，能夠使肌膚水潤飽滿！於2021年1/1～2/21期間，全省門市凡購買「DEW 前導玻尿酸美容液晶露」正品乙個，就贈送H&W英倫薇朶手工香氛皂45g（精選款）。

怡麗絲爾 彈潤前導慕絲 綿密奶蓋版

最近正逢季節轉換之際，也是最容易感受不到保養品效果的撞牆期，原因在於老廢角質堆積、肌膚活力停擺讓肌膚的滲透力變差了！去年怡麗絲爾首次推出富含碳酸氣泡的彈潤前導慕絲，今年再推出全新質地的綿密奶蓋版，更能溫和包覆肌膚，提升後續吸收。

嬌蘭 蘭鑽精奢氧生微晶萃

提到抗老，同場加應嬌蘭的蘭鑽系列新成員「蘭鑽精奢氧生微晶萃」，它的蘭花成分濃度為其他蘭鑽系列精華液的兩倍，更運用最新技術，將天然來源成分封存在7,000顆蘭花氧塑微晶球中，有助於對抗因老化帶來的問題，且水相（清新水感）及油相（滋潤精萃油）質地並存輕盈且舒適，還帶有優雅的蘭花香氣，搭配按摩，能夠讓肌膚顯得更緊緻光滑。

DHC 超級胜肽高效噴霧

若想提高肌膚滲透與吸收，推薦DHC超級胜肽系列，採用油溶於水的技術，呈現出透明的液體狀態，能在肌膚表面形成薄膜鎖住水分之外，還能發揮滲透作用，提高精華液中油分和水分的保濕力。而這款保濕噴霧除了超級膠原蛋白「二胜肽-8」，還添加海藻糖及胺基酸系保濕成分，不論是素顏或上粧，當肌膚感到乾燥時，只要輕輕一噴，就能立即補充滋潤。