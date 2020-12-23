盤點5款奶油肌持久底妝　蔡依林、宋慧喬最愛的「超級粉底」揭曉

▲蔡依林、宋慧喬的底妝自然又有光澤。（圖／翻攝自IG@jolin_cai、kyo1122）

2021春妝陸續釋出，底妝也有好多新品蠢蠢欲動，有雪花秀的完美柔焦底妝系列、資生堂超進化光感緊緻粉底，另外針對新年，蘿拉蜜思、Bobbi Brown更是將經典熱賣底妝換上喜氣的限定包裝，同場更加映蔡依林最愛粉底，讓她在演唱會飆汗熱舞也不脫妝，以下依依介紹給你！

雪花秀 完美柔焦精華粉底

高遮瑕度的粉底容易造成妝感厚重不自然，還會有乾燥的問題，不過雪花秀全新推出養膚級的完美柔焦底妝系列，透過適度的遮瑕讓肌膚維持光澤，其中完美柔焦精華粉底，不僅添加養膚成分，更融合保養精華，輕薄質地好推開，舒適保濕不卡紋，其圓潤的瓶身搭配白色小巧瓶蓋，又暱稱為小珍珠粉底，是宋慧喬的最愛，共5色可選。

系列中另外還有完美柔焦輕透蜜粉，同樣富含植物型親膚成分，能夠輕柔緊密貼合肌膚，而且更加保濕滋潤，還搭配新型彈力網狀結構，能夠調控剛剛好的粉量，避免產生不自然的妝容，讓妝容更細緻，不結塊、不厚重、不乾燥，更使妝容還能保有輕透感，共2色可選。

資生堂 超進化光感緊緻粉底

繼推出超熱賣的超進化持久粉底之後，「資生堂超進化底妝家族」明年又將上市全新超進化光感緊緻粉底，結合頂級護膚技術與創新光感科技，能夠感應環境中各種光源，隨時隨地呈現光澤水潤妝感，同時改善臉部細紋、膚色不均以及缺乏膠原蛋白肌膚困擾，維持長時間不黯沉、不卡紋、不脫妝。

全新超進化光感緊緻粉底添加山毛櫸芽萃取精華，能夠長效補水，加上超強延展性，輕鬆遮蓋瑕疵，疊擦也不厚粉，此外，內含透光粉末，上妝立即打造光感效果，創造自帶濾鏡般的光澤，同時矯正皺紋產生的陰影，使肌膚顯得更澎潤年輕。

蘿拉蜜思 煥顏氣墊粉餅冠軍限定版

蘿拉蜜思的「煥顏氣墊粉餅」含有蓮花精華萃取與水鑽光澤科技，搭配首創的雙效粉撲，先用膚色部分的膠面氣墊，輕拍一層是自然透亮的妝感，再用白色部分的絨毛面疊擦第二層，就變成柔霧遮瑕的絲絨霧面妝感，妝感非常貼妝，而且光澤很閃耀，冬天使用持久度真的還算蠻不錯的！

2021年煥顏氣墊將推出專為亞洲人設計的色號#0W1、#1N0，全部共8個色選，加上迎接新年，還推出喜氣的限定版大紅色包裝，助你拍出動人的光芒與自信。