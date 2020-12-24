熬夜超傷身⋯睡前別做6大NG行為，加碼分享對抗焦慮的解壓食物！

▲睡前不做6大NG行為，好習慣就從今天開始養成。（圖／shutterstock）

壞習慣5：睡前喝酒

有些人會選擇睡前喝酒助眠，雖然能誘使進入睡眠，但其實酒精代謝會讓肝臟持續運作，會讓你睡得不好，容易淺眠，使睡眠品質更差，醒來感覺比失眠還累呢！

壞習慣6：做劇烈運動

睡前做劇烈運動，會釋放更多腎上腺素和其他激素，加上交感神經過度興奮，同時體溫上升、心跳變快、精神易亢奮，會導致失眠，建議改作簡單溫和的舒緩運動。

除了要避開以上睡前不能做的壞習慣，也要小心別吃錯食物，尤其咖啡因、糖、加工食品會讓人越吃越神經質，營養師高敏敏在臉書粉絲專頁分享6大營養素清單，對於穩定情緒、放鬆肌肉、減緩憂鬱、提升睡眠品質都很有幫助。

6大營養素清單

陽光維生素Ｄ

缺乏時會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆

食物來源：陽光、菇菌類、鮭魚、沙丁魚。

礦物質鈣

放鬆肌肉、舒緩壓力

食物來源：牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻。

礦物質鎂

穩定神經、提升睡眠品質

食物來源：綠葉蔬菜、紫菜、堅果、燕麥、香蕉。

色胺酸

製造快樂賀爾蒙血清素

食物來源：香蕉、牛奶、乳酪。

維生素Ｂ群

維持神經系統運作最重要的維生素

食物來源：各種食物的原型均衡攝取，全穀類、肉類、深色蔬菜

Omega-3脂肪酸

減緩憂鬱、延緩腦部退化

食物來源：鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚