不想比同齡老？中醫師提出關鍵：女人改掉8個致命壞習慣，遠離老胖醜

21∼28歲，此時懷孕養胎剛剛好，除了注意營養要夠，肝脾腎也需一併照顧得宜，才能為繁衍後代做妥善的準備；28~35歲，身體開始走下坡了，加上內外壓力雙重夾殺，應懂得適時紓解壓力，避免肝氣鬱結。中醫師陳峙嘉也說到，女人到了35歲這段時間，是驗收過去養生成果的時機，此處就會明顯看得出差別，除了保養要夠力，也奉勸大家改掉8個致命壞習慣，美魔女和歐巴桑只在一線之隔啊！

女人改掉8個致命壞習慣，拒絕老、胖、醜：

壞習慣1：喜歡吃甜食，造成痰濕體質

壞習慣2：愛吃冰，讓寒氣入侵身體

壞習慣3：每天都晚睡，加速老胖醜

壞習慣4：經常感受壓力大，且無法紓解

壞習慣5：藉口一大堆，就是不愛運動

壞習慣6：經常憋尿，甚至不敢喝水

壞習慣7：怕水腫不愛喝水

壞習慣8：一直在胡亂減肥，還減不下來

拒絕老、胖、醜的簡單TIPS：

TIPS1：愛吃甜食、愛吃冰的你，身體已累積痰濕體質，可以曬太陽加上運動！

TIPS2：給愛晚睡的你，請在1點前睡，睡好睡滿7小時，才不會急速變老

TIPS3：給壓力大的你，記得深呼吸、放慢步調

TIPS4：要美要健康，運動不可少

TIPS5：減肥六字訣：邁開腿、管住嘴。

本文整理自／幸福文化《女人好養：人氣中醫師寫給你的專屬小寶典》

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