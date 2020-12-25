年末約會小旅行就帶它！精選7款秋冬必備眼影盤 實用無廢色、新手好駕馭

多格眼影盤對眼妝新手來說非常方便，一盤就有打底色、重點色又或是打亮用的珠光色，而秋冬流行帶點溫暖色調的粉棕色、裸棕色、紅棕色眼妝，這次就為你整理秋冬眼影盤推薦清單，不僅小巧好攜帶，更讓彩妝苦手也能簡單上手！

BYREDO 五色眼彩盤

每款眼彩盤都有五個顏色的粉狀眼影，搭配粉霧、金屬以及閃耀等三種妝效，共推出3款色選，分別為「SCIOMANCER 幽玄」、「CORPORATE COLOURS 大地」以及「SYREN 煙視」，有如波浪起伏的金屬盒外型，拿在手上簡直藝術品。特別的是粉體密實，非常適合用手指上妝，且妝效持久、觸感舒適、質地綿密，可依據個人喜好疊擦，其中最適合日常的是＃大地，以粉霧妝效的磚土紅色、溫婉柔亮的象牙色、深沉的濃縮咖啡色，輕鬆打造溫暖眼神。

M.A.C 粉電大理石系列

全新粉電大理石限量彩妝系列，以漸層粉色大理石花紋與爆裂燙金閃電為包裝設計，從12色眼影盤、超激光炫彩餅、雙色時尚腮紅、子彈唇膏通通有。這次要推薦的是兼具實用與時髦的大勢色系12色眼彩盤，材質包含霧面、緞光和亮片等多種質地，日常可甜美、派對可魅惑！

I’M MEME 我愛口袋彩妝小方盒

每盒收入4色眼影及1色同色調腮紅，全系列共4色，#01小粉盒是浪漫粉嫩色系；#02小橘盒是不挑膚色的橘棕色，#03小棕盒超百搭，萬用的日常大地色不出錯；#04小花盒特別迷人，無花果色系優雅又知性，重點是眼頰盤上印有1-5數字教學，用手指依照數字順序上妝即可，而且尺寸小，旅行很方便攜帶。