年末約會小旅行就帶它！精選7款秋冬必備眼影盤 實用無廢色、新手好駕馭

PUPA 限定版 摩登女子圖鑑彩妝盤

PUPA在年末推出限定版「2020 Pupart 摩登女子圖鑑彩妝盤」，內含唇彩、眼彩、頰彩等豐富配色，一盤即可搞定全臉彩妝。推薦以裸色為基底的＃Wake Up & Make-up 溫柔晨曦，內含乾燥玫瑰的淡雅眼彩、膚色腮紅以及粉嫩的唇色，適合日常使用。

Rimmel 倫敦芮魅 MINI POWER多功能彩妝盤

精選出的四色眼影有亮面及霧面質地，無論是打底色、重點色、暈染色還是眼線色通通有，同時搭配2色帶有奶霜微濕潤質地的打亮霜，可以疊加於眼影、臥蠶、鼻頭或是眼尾，幫助提升五官的輪廓，創造好命感的澎潤光澤。主打色是#003微醺翡冷翠，以玫瑰粉棕色搭配優雅溫暖赤陶色，浪漫又復古。

ETUDE 花樣年華系列

今年秋冬流行暖橘棕、玫瑰棕髮色，換髮色也要換妝容，ETUDE貼心的把這些色調收入在花樣年華系列中的玩轉色彩迷你眼彩盤，打造出迷你六色眼彩盤，分別有珠光棕色、裸膚色、珊瑚色以及紅棕色等，品牌還特別邀請《女神降臨》的朱靜一起來共同宣傳此系列，閃耀的珠光與亮片色真的仙氣滿滿！

KAIBEAUTY 藝想調色眼彩盤

KAIBEAUTY首創將眼影的配色技巧，融入香氛的堆疊美學，打造全新超澎湃的20款新色調共6款質地的藝想調色眼彩盤#格拉斯，每一個顏色都以經典花卉與香材命名，還散發前、中、後調，隨著眼妝的層次更加細膩，香氣也因為透過眼影的堆疊，而混搭出不同的香調。