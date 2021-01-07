妳噴對了嗎？不只是手腕上，快筆記這7個身體部位讓香水更持久

香水不只是最後點綴的配件，你還可以嘗試試將香水作為自己的專屬標誌，令人對你留下深刻印象。講到使用香水的習慣其實都不盡相同，有人習慣在衣櫥中噴上愛香，讓衣物自然沾染香氛氣息，有的人則習慣在噴香水前先擦上乳液，讓香味更能完整附著在身上，但要怎麼更完美的發揮香水香氣呢？快筆記起來～明天就來噴噴看～

頸部的正前方

有些人習慣將香水噴在肩頸兩側，其實是錯誤的，因為頸部側邊較多淋巴，反而令香味更易揮發，留不住氣味，所以應該噴灑在頸部的正前方位置。

頸部後方位置

頸部後面位置是女人其中一個最性感的地方，亦是當妳走過時，最能留下耐人尋味香氛足跡的位置。

手肘內側

通常身體中段手肘內側的位置，體溫較為穩定，香味會比較持久。可以試試將香水距離15 – 20cm，大範圍的噴灑，令香味完整附著在肌膚表層。

兩手手腕

記住噴完千萬不要觸碰，更不要搓揉兩邊手腕，因為會直接破壞香氣當中的氣味分子，影響香水在身上逗留的時間和層次，讓它自然地在肌膚上形成屬於它的香味最佳。

耳朵後方

這個部位能免於直接曝曬在紫外線之下，可以令香味更持久。而且在耳後散發出香氣，給人神秘的感覺。

膝蓋後方

最後，別忘了在雙腿膝蓋後方噴上香味，讓自己舉手投足自然散發出的迷人香味。

來一場fragrance rain 吧~

如果不想香水味道太集中於身體某一個部位，可以將香水拿高 45 度，從上而下噴灑再走過去，能令香味更均勻，整個身體都有香味。

香水也要保鮮！

平日使用香水時亦應留意一下使用習慣、存放地方及使用方法，例如將香水放在浴室方便使用，但其實香水需要存放在陰涼乾爽的地方，浴室的溫度及潮濕的環境都會破壞香水的分子結構，令香味更快消散，所以緊記要將香水放回屋內陰涼位置，避免浪費香水的怡人香氣。

原文自《NOWnews 懶人包》