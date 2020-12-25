5款實用必備「高顏值刷具組」！同場加映延長刷具壽命的正確清潔Tips

▲ 盤點兼具外型與實用性，好用的高顏值刷具。（圖／PONY EFFECT 、ILIA、shutterstock）

旅行時除了需要方便攜帶的彩妝、保養品，「刷具」也一定要帶好帶滿，才能針對不同化妝部位需求隨時補妝，這次就為大家特蒐5款高顏值刷具，不僅兼具了外觀與實用性，有些還附上機能足夠的收納袋以及保護套，日常還是旅行都能一組搞定，最後也教大家簡單清潔刷具的技巧，在收納之前正確清洗，可以延長刷具壽命喔！

PONY EFFECT潮光訂製彩妝刷限定組

仙女專用的彩妝刷具來了！PONY EFFECT 推出全新潮光訂製彩妝刷，實力和美感兼具，以淡粉柄身搭配霧面金屬配色及粉白色刷毛，因此又暱稱為#潮光小粉刷，裡頭總共有5支刷具，能滿足全臉妝容需求，簡約質感設計，宛如仙女御用彩妝魔法棒。

潮光訂製彩妝刷全面使用高品質人造纖維毛，耐清洗好保養，人造毛料相比動物毛對肌膚更友善較不易過敏。其中#潮光訂製鬆鬆刷，使用高密度刷毛，圓弧形設計呈現自然蓬鬆度，輕鬆均勻掃過臉部輪廓，可用於塗抹蜜粉定妝或腮紅。

ILIA 彩妝刷具

ILIA彩妝最著名就是主張無毒有機、安全無負擔，連新推出的彩妝刷具也延續對環境與動物友善的永續堅持，刷柄採用通過FSC認證的永續木材；握柄以可回收的鋁製成，減輕重量並且友善環境；刷毛以人造纖維打造，設計出具有毛鱗片質地的仿生毛，大幅提升抓粉力與抗菌效果。