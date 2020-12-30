保養要夠力，才不會從同學變「學姊」！中醫師分享28至35歲的調養重點

女人在不同的年齡層都要有面對的課題，其中28至35歲這段期間，會明顯感受到身體狀況開始走下坡，同時也是驗收過去養生成果的時機，因此抗老要在28歲以前提前部署，中醫師陳峙嘉認為，這個階段的保養，是決定你會不會被叫學姊、甚至被誤認為高中老師的關鍵，一起看看有哪些你該注意的調養重點。

28-35歲調養重點1：婦科帶下好困擾

女性的生殖器官本來就會有正常的分泌物，外觀呈現透明到乳白色的黏液狀，沒有特殊味道，主要功用是讓陰道保持濕潤、維持正常的酸鹼值以及抑制壞菌的生長。排卵期以及月經前後分泌物的量會稍微多一些，如果沒有任何不適感，都可以視為正常的生理性白帶。平常如果隨意使用陰道灌洗、過度清潔，反而會破壞正常的菌種，讓其他病菌趁虛而入，造成感染。

一旦分泌物的顏色、質地、流量、味道出現變化，甚至帶有血絲，或是合併瘙癢、腫脹、疼痛等，就有可能是感染或是發炎的現象。例如細菌性感染，身體可能不會有太多的不舒服，但是分泌物會變得比較灰白色，帶有一點魚腥味；若是念珠菌感染，外陰部常會瘙癢、紅腫、疼痛，分泌物呈白色黏稠，甚至像豆腐渣一樣；如果是滴蟲感染，外陰部同樣會瘙癢，小便會疼痛，分泌物像膿一般黃黃綠綠的，同時伴隨著惡臭。

不管哪一種感染，先排除排卵期出血和月經前後這個時期，只要分泌物中帶有血絲，最好還是檢查一下是否有生殖道的癌性病變，千萬不可以馬虎！

中醫認為「諸帶不離濕」，意思就是說，任何的分泌物過多、婦科發炎、感染，都和體內的濕氣有關係。而體內會有濕氣，通常都是臟腑失調所引起，最常見的就是脾、腎的虧虛。

現代人常常飲食不規律、暴飲暴食，吃飯不定時不定量，要嘛就餓過頭，要嘛就吃過飽，這樣的飲食習慣就會導致脾虛。晚上不好好睡覺，常熬夜、晚睡、睡不好、日夜顛倒，或是經常操勞過度，就會造成腎虛。脾、腎虧虛會使代謝功能變慢，而讓身體累積太多的代謝廢物或是水分，就叫做濕氣。

除此之外，甜食、生冷食物、酒這三大類，會讓體內的濕氣加重。甜食包含添加人工糖類以及所有精緻加工的食品，像是蛋糕、麵包、餅乾、零食等；生冷食物包括本性偏寒的食物以及低於室溫的東西，像是生菜、瓜類、梨子、橘子、柿子等，都要少吃；酒類以啤酒為例，喝多了會讓身體又濕又寒，女生真的要少喝一點。

隨著體質偏寒或偏熱的不同，如果分泌物過多，引起感染、發炎的症狀就會不一樣。此時，要趕快看西醫吃藥、使用塞劑，先讓症狀緩解，同時看中醫把體內濕氣和臟腑失調的問題解決，中西合治、雙管齊下，標本同治，才是一勞永逸的辦法。