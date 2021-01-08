寒流來別怕！8個禦寒保健重點學起來 加映最夯的保暖小物助你度寒冬

入冬第二波寒流來襲，中央氣象局針對全台各地發佈低溫特報，指出部分縣市可能出現攝氏6度以下氣溫，加上連續下雨又濕又冷，體感溫度更有機會下探攝氏3度，而冷颼颼的天氣，傳出不少疑因心血管疾病猝死案件，該如何避免意外再發生呢？以下有幾點禦寒方法分享給大家，同場加映超夯的保暖好物，幫你度過寒冬。

冬天是心血管疾病的好發季節，每年寒流奪走國人性命的新聞時有所聞。當氣溫降低或溫度驟降時，血管內的平滑肌會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，如果是三高病患（包括糖尿病、高血壓、高血脂），會增加心臟病及中風急性發作機會，對此，國民健康署提醒民眾務必注意保暖，不管是老年人還是年輕人都該注意。

國民健康署提醒三高患者、心血管疾病患者及長者，除規律服藥、血壓監測、定期回診、避免菸酒和飲食控制外，「保暖」是最基本的自我保護行為，如果突然有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，保命要訣就是打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾！

此外，不僅是長者及有三高等慢性病者要特別注意，若你有抽菸、酗酒、肥胖、缺乏運動，或是本身或家人曾有心臟病、中風等高危險族群，都要做好預防保健措施，才能遠離猝死威脅。

國民健康署提供禦寒保健8要點：

1.做好完整保暖：居家臥室、衛浴與客廳要做好防寒與安全措施。處在低溫或外出時，一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋，及多層次保暖衣物等，方便穿脫。

2.起床要暖身：剛起床後的活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

3.隨身攜帶保暖衣物：由於長者對於環境溫度變化反應較不敏銳，特別提醒65歲以上長者，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先添加衣物保暖後再進行活動。外出時隨身攜帶一件保暖衣，以備不時之需。

4.避免情緒起伏、多喝水：不大吃大喝及不過多情緒起伏勤喝溫開水，避免血液過度黏稠；多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘。也要避免突然用力、緊張、興奮以及突然的激烈運動等。

5.不宜泡湯或泡澡：經醫師囑咐為高危險群，如有心臟血管疾病的病人，要避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯。泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜！

6.不加重身體壓力：運動最好避開酷寒與早晚的高風險時段，避免在寒冬大清早外出運動，晚餐後不要立即運動，應至少隔1個小時待食物消化後。

7.要妥善控制病情，規律服藥：定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據；遵照醫囑按時用藥。

8.外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥：註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

為了讓手腳暖和起來，民眾紛紛入手保暖小物，有藥妝店統計，保暖小物銷售呈現成長趨勢，其中可以隨身攜帶的暖暖包、身體熱敷貼片類商品成長幅度最高，電熱毯、具備溫熱功能的美容小家電以及養身補氣保健食品的買氣也有跟著增加。

外出、室內的保暖小物推薦：

對抗濕冷低溫，除了穿上保暖衣物及溫暖發熱衣褲，隨身攜帶暖暖包或是在脖頸、腰腹部貼上保暖的熱敷貼片，既能發熱保暖又不占空間；此外暖暖包中的鐵粉有助於吸收空氣水分，使用完畢更可放進衣櫃或鞋櫃中，幫助去除濕氣！

來到室內，防寒工作也不可鬆懈，久坐的上班族最容易出現四肢冰冷的問題，建議每小時都要起身活動筋骨增加血液循環之外，可在辦公桌上放上小型的電暖器，或是在座位下放置暖腳枕溫暖腳底，再泡上一杯熱薑茶驅趕寒意，增強抵抗力。

不只上班族，有虛寒體質的女生在冬天也很容易出現手腳冰冷的狀況，泡腳可以保暖，女星孫儷每到一個節氣就會分享泡腳養生的好處，建議每次泡腳20分鐘，水溫42度左右最佳，能幫助增加血液循環，還可搭配溫暖身心的泡澡粉，達到舒緩效果。