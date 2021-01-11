2021春季限量眼影推薦！人氣粉橘色彩都收入、絕美印花圖騰簡直美暈

告別2020年，各品牌紛紛推出新款限量彩妝，這次就來推薦2021年值得入手的春夏眼影盤，柔美的粉橘色調相信又要掀起一波搶購潮，一起來搶先看吧！

2021春夏限定眼影推薦1：迪奧

全新迪奧訂製三色眼影盤繁花盛宴限量版，以 DIOR Oblique 印花為靈感，搭配絕美的立體雕花與經典 Christian Dior logo，宛如日式摺紙藝術般精緻，而每款眼彩盤皆收入3款不同色選及質地，包含金屬光、耀光及絲絨粉霧妝效。分別有2色可選：#643 Pure Petals 繁花春色、#663 Triple Bloom 繁花盛宴，粉嫩色彩讓你打造既溫柔、又浪漫的妝容。

說起時尚的DIOR Oblique復古緹花，同場加映品牌在1/1上市的全新皮革印花版氣墊粉餅，也是初春必收的夢幻單品，其輕盈又能遮瑕的質地，粉體細緻柔順，能修飾毛孔瑕疵、平滑肌膚，同時又蘊含保養成分幫助提升肌膚保濕度，還特別針對亞洲女性膚色設計推出3款色選#0N、#1N、#2N，使肌膚展現出無瑕的奶油霧光肌。

2021春夏限定眼影推薦2：Celvoke

講究大人洗鍊風格的Celvoke，以「Bitter Pink」為概念帶來 2021 春夏彩妝，全系列色彩交織著粉、紫色，充滿了色彩張力又具透明感，能打造好氣色，同時在肌底透出自然的粉嫩感，其中玩色恆彩眼影推出全新8色，天然礦物成分及植物油基底配方，對眼周溫和無負擔。

推薦色號#31 玫瑰蜜桃、#32 粉紅香檳、#EX08 神秘紫醺、以深淺的嬌嫩粉色系結合氣質感的神祕紫色，搭起來充滿春天的慵懶感，輕鬆就打造浪漫甜美的日雜妝容！

2021春夏限定眼影推薦3：THREE

THREE經典的魅光眼彩推出2款新色眼彩盒，延續以往的優雅風格，眼采盒中融入4種顏色及質地，將繁花交織而成的美麗景色描繪於雙眸，特別的是裡頭富含植物油、植物萃取精華，能展現有細膩質感的眼妝。

除了眼影，也別錯過本季的限定春綻蜜粉盒，打開來可看見4種呼應春天的亮麗顏色及珠光質地，訴求隱形毛孔及打造潤澤保濕及柔軟澎潤的肌膚質感，除了混刷四色使用，也可根據當日膚況調整用量，例如暗沉時可以增加薰衣草紫，想增添氣色時可以增加粉色的用量、在意泛紅時則增加黃色用量。

2021春夏限定眼影推薦4：心機彩粧

心機彩粧精選了倫敦、紐約、上海等8個城市，打造「極光城市」限定系列，色彩的靈感擷取自不同城市的代表色系及天空中閃爍的極光，再利用獨家的霓虹珠光質地，讓雙眸隨著角度改變光澤，自然放大雙眼。共推出3款色彩：#BR303上海日落橘、#RD302倫敦老磚紅、#GY801紐約都會銀。

2021春夏限定眼影推薦5：NARS

NARS在2021初春推出限量嫣紅綻放系列，以雕紋藝術，融合新春的大紅色，將牡丹點綴於嫣紅盒身，搭配金色品牌LOGO打造出4色眼彩盤，裡頭有金色、橘色、棕色，搭配閃耀、珠光、霧面三種質地，沒有廢色真的值得購入，而且好康的是現在消費滿NT$2,000贈新春限量紅包袋禮盒乙組喔！

2021春夏限定眼影推薦5：ETUDE

為迎接牛年，HAPPY 牛 YEAR!系列以牛奶的概念出發，共推出8個品項，其中推薦玩轉色彩九色眼彩盤，鬆軟的粉質加上輕薄的迷霧感，還直接幫你搭好不出錯的眼影色，發色很自然，很適合新手！#莓好的日子由咖啡色混搭粉色亮片；#跟你蕉心則是由咖啡色系與黃色、金黃色亮片混搭；最後#網莓指定則是混搭粉紅色、淡紫色與冷色調白色珠光，能夠讓氣色更顯清透喔！