減齡「草莓系彩妝」最適合見長輩！快筆記提升好感度的3個妝容小技巧

冬天是草莓盛產的季節，除了大口吃酸甜的草莓，現在也很流行打造粉粉的減齡「草莓系彩妝」，會讓人看起來很有氣色，還帶些少女的嬌羞感，這種自然乾淨的妝容，很適合接下來的過年回去見長輩呢！以下就來分享眼影、頰彩及唇彩等三個需注意的彩妝小技巧，趕緊學起來吧！

＃眼妝：霧面粉色疊擦大地色系

草莓奶霜妝容的眼妝重點就是要粉嫩嫩，但粉色眼影最怕一不小心下手太重就讓眼睛看起來腫腫泡泡的，建議可選擇霧面粉色眼影來打底、再疊上大地色系，再以深棕色眼影在眼尾畫上「ㄑ」字加深眼部輪廓，就不怕泡泡眼，最後用微量的珠光粉色打亮臥蠶處，能更加趁多眼睛的立體感，創造大眼效果。

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＃頰彩：點綴明亮、水嫩感粉裸色

有了粉嫩草莓感的眼妝當主角，頰彩部分則建議以明亮、水嫩感的「奶霜裸色」系點綴。比起粉色或紅色系腮紅，奶霜裸色系的頰彩不僅能修飾臉部線條，又能避免臉部色彩過於甜膩，反而能帶出整體妝容的溫柔感，輕柔的色彩擦起來就是滿滿的仙氣呀！

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＃唇色：冰糖草莓唇

如果不習慣化上草莓眼妝，用唇妝當主角也是另個選擇。草莓品種不同、甜度也有差異，唇妝則是最方便幫妝感「調甜度」的部位！想呈現草莓界香奈兒「戀香草莓」的濃郁甜香，就選擇帶桃色的紅；想像「淡雪草莓」般清新就選擇裸粉色系；最後紅中帶粉的「冰糖草莓色」則像是最受歡迎的「楓香草莓」，特別適合皮膚白的女生。

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