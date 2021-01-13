冬季乾肌適用的專櫃、開架粉餅推薦！高遮瑕不暗沉、讓膚質變精緻

粉餅能夠瞬間帶走多餘的水分與油脂，但若是乾肌想平滑紋理，最怕擦上粉餅有卡粉、脫皮甚至顯紋路的窘境，但其實粉餅跟粉底液一樣，有分控油和保濕，這次就來分享6款乾肌適用的專櫃、開架粉餅，質地輕透細緻，又具有濕潤保濕感，能夠保持妝容的完整性，選它準沒錯！

2021粉餅推薦1：蘭蔻 超極光精華水粉餅 NT$2,100

蘭蔻於2021年推出超極光精華水粉餅與超極光精華蜜粉，結合山毛櫸芽萃取及複合植萃精油搭配極光珍珠微粒，能夠修飾毛孔同時提亮肌膚，更打造出重量僅傳統粉體1/10的創新「氣凝吸油粉體」，隨時補妝都能持久水潤、長久不暗沉，展現細膩光透感的妝容，貼心的是粉餅還有一層蓋子，收納時能隔絕粉體沾染於鏡子上。 2021粉餅推薦2：LA MER 海洋拉娜完美潤澤防曬粉餅 SPF30 NT$4,300

貴婦最愛的海洋拉娜添加經典的「Miracle BrothTM濃縮精華」以及萊姆茶萃取，妝感非常絲滑，能夠舒適的服貼肌膚，撫平肌膚的粗糙感，同時均勻膚色，更兼具重要的防曬保護功效。盒內有一塊雙面訂製海綿，可根據想要的妝容選擇上妝方式，柔滑面可增加遮瑕效果，絨面則有潤飾的效果。

2021粉餅推薦3：碧麗妃 極喚精靈療癒光粉餅 SPF25 PA+++ NT$1,800

現代女孩常因生活繁忙導致作息不正常，或睡眠不足，容易讓氣色變差，起床時很需要能立顯「潤透清」妝感的底妝，碧麗妃極喚精靈療癒光粉餅由3種粉末打造，富含雙重玻尿酸精華能夠讓粉底更貼合，而且單手握取的設計很適合女性單手補妝，方便隨身攜帶不怕佔空間。

2021粉餅推薦4：ALBION 皙潤雪膚輕感粉餅 SPF25 PA++ NT$1,680

ALBION新一代「皙潤雪膚輕感粉餅SPF25 PA++」，延續輕柔粉體與零粉感的特性，強調粉質更服貼，能對抗毛孔粗大及出油引起的暗沉，還添加了長效型維他命C粉體，特別的是利用高壓將粉體和保濕成分融合，修飾紋理同時更帶來提亮與潤澤功效。

2021粉餅推薦5：INTEGRATE櫻特芮柔焦輕透美肌粉餅n仙履奇緣限定組 10g NT$410

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INTEGRATE櫻特芮與迪士尼經典動畫「仙履奇緣」推出限定聯名彩妝，其中柔焦輕透美肌粉餅n，薄透粉質能夠柔焦修飾肌膚，打造素顏般輕透的妝感，優點是粉質非常細緻，只要妝前保濕做得好，妝感整天下來自然薄透又遮瑕，且不太會有起皮或是卡乾紋的狀況！