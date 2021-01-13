2021眉毛趨勢怎麼畫？專業修眉師揭開「開運桃花眉重點」

因為疫情的關係大家都戴上口罩，只露出臉的上半部，對於眉型的要求就越來越重視，而在面相學裡，眉毛是決定運勢的重點，2021年是辛丑牛年也是金牛年，想將財運牢牢鎖住，我們可以藉由修眉來調整眉型，再運用眉彩做補強的動作，讓五官更有存在，以下修眉師分享幾個修眉和化妝重點，能幫你整體運勢大加分喔！

專業修眉師分享2021流行的眉毛趨勢是「母胎濃眉」，最重要在於自然的眉形上創造濃眉的視覺效果，彷彿素顏就擁有令人稱羨的濃密眉毛，而許多人選擇去飄眉，但如果不希望動刀也可以選擇使用液態的眉筆，挑選梳子般的筆頭輕輕順著毛流由下往上畫就可以創造自然豐盈的毛流感，開闊眉毛象徵財運亨通，讓你好運不求人！

既然是金牛年，記得將象徵財庫的眉毛使用眉毛刷刷出豐盈感，營造眉毛濃密的妝感，也別忘記俗話說「眉斷財斷，眉散財散；眉垂財空，眉缺財走」，當眉毛有空缺可以選擇極細的眉筆在缺少眉毛的部分補上毛流。但如果雜毛叢生，建議找專業修眉師整理眉型，不僅之後畫眉毛比較方便，看起來也能更加清爽，眼神也會更加深邃。

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THREE 魅光真我個性眉筆、眉采盒、染眉膏

THREE的眉采系列有三項新品，其中眉筆是粉霧感質地，而筆尖調整成俐落的六角型，搭配螺旋刷，讓上粧變得更方便；眉采盒則可以先用眉蠟繪出眉型，再以眉粉定妝，質地柔滑能貼合肌膚，共推出5色；染眉膏能讓眉毛變得更豐沛又持色，優點是圓型細小刷頭比較不怕失手沾染肌膚，還能均勻包覆每一根眉毛。

Benefit 自然眉得筆

說到持妝力好、柔順好畫的眉彩，絕對不能錯過眉毛專家Benefit，是許多女生的摯愛！新推出的自然眉得筆擁有斜角3層筆頭，畫出自然毛流更省力，可創造出真實毛流感，還添加防水配方，不容易脫妝。記得上妝前要確保眉毛沒有多餘油份或底妝產品，先用乾淨螺旋刷或棉花棒擦去多餘油份及粉末，可讓妝感更乾淨也維持眉筆壽命。

W 雙效眉采全新登場，一端採用易於描繪的平筆型態眉采筆，另一端搭配立體刷頭染眉膏，一筆雙效能自然填補眉毛間的空隙，同時打造立體感的眉妝。新的顏色特別溫柔，包含能襯托出柔美女人味的楓紅棕，以及展現獨特成熟大人系的藕棕色，讓你過年的妝容，增添高雅時尚感。

心機彩粧 心機眉筆組

心機彩粧心機眉筆組結合眉筆與眉粉雙重優點，有眉筆的持粧性和眉粉的柔霧細緻感，柔軟好上色，加上溫柔大地專屬的咖啡色調，年末約會跑趴還是上班使用都很適合！