12星座選香攻略：處女座噴木質調、雙魚座靠花香，你最適合什麼香調？

挑香水也要分個性，但若你仍不知道該怎麼挑到適合你的香味，不如逛一趟Dior香氛世家的櫃點吧！不論是中性木質調、溫柔花香味又或者甜甜果香，所有調性你都能在這找到，而這次Dior香氛世家還要教你超實用12星座選香攻略！原來處女座最適合木質花香！

天秤座



Dior 幸運時刻香氛，125ML，NT$7,250

想到天秤座，你可能會說他們有時候總是沒什麼主見、不愛與人起爭執，但這也是他們性情中隨和、愛好和平的表現！優柔寡斷有時卻又公正地有些固執的水瓶座，最適合用人氣款幸運時刻香氛作為註解！清新宜人且接受度高的白花香舖陳，加讓滿滿的鈴蘭香氣撲鼻更能展現其鮮明溫潤的個性。

牡羊座



Dior 牡丹香韻香氛，125ML，NT$7,250

牡羊座的女孩總是生氣勃勃，天生就散發著一股傲然自信，而像這樣性情開朗、熱情且直接的人，最適合用奔放的紅色花果香妝點！這款牡丹香韻香氛，最初想展現的就是一位魅力十足的女子樣貌，而馥郁、明朗的牡丹花香撲鼻，添上一點玫瑰清香，就像牡羊座女孩一樣雖然說話直了點，但依舊是朵奔放、不帶刺的溫柔玫瑰。

天蠍座



Dior 晨露玫瑰香氛，125ML，NT$7,250

人人都說天蠍座愛恨分明，是阿，天蠍座女孩也很會善用優點讓他人過目不忘！相較於牡羊座，天蠍座就是朵帶刺玫瑰，外表冰冷難以接近，內心卻溫暖真情真意！最適合用這款晨露玫瑰香氛訴說骨子裡的柔情！香調中運用了晨曦時分的五月玫瑰花田，玫瑰花瓣上盡是朝露作為靈感雛形，香氣輕柔卻讓人刻骨銘心，彷彿擦肩而過都會沾染上它的魅力，也是同身為天蠍座的儂編，系列中最愛的一款香味。

雙魚座



Dior 粉紅櫻花香氛，125ML，NT$7,250

善良、天性浪漫的雙魚女孩，用粉紅櫻花香氛來搭配最適合不過！在春天綻放的櫻花，隨著微風飄落下來，那溫柔卻又充滿儀式感的視覺意象與香氣，完全滿足雙魚女孩內心的夢幻小劇場！甜甜的粉紅花香纏繞，讓感情豐富的雙魚得以盡情抒發！

巨蟹座



Dior 喀什米爾香氛，125ML，NT$7,250

母愛噴發的巨蠍座，也是愛家、有責任感的好老婆指標！內外皆溫暖、很會照顧他人的巨蟹女孩，就像一件溫暖柔軟的喀什米爾毛衣，帶有優雅卻毫無距離感！而這款喀什米爾香氛正好適合你！白茶濃醇的清新香味中，經過充分煙燻，再融合帶有瑪黛茶香氣的玫瑰香調，香氣沉穩卻帶有一抹清新，尾韻中的白麝香，更能滿滿感受到巨蟹女孩了滿溢出來的母愛。

水瓶座



Dior 蒙田大道香氛香氛，125ML，NT$7,250

好奇心強，卻又直覺果斷的水瓶座，最討厭的就是枯燥無味地跟隨傳統，喜愛創造新事物、新氣象的水瓶座，這款蒙田大道香氛香氛絕對不會讓你膩口！雅致的灰色視覺展現了骨子裡豐富的思緒與睿智，而香氣中透出的茉莉、佛手柑香氣不那麼規矩，反而有種濕潤樹叢獨特氣息，正好展現水瓶座女孩熱愛求新求變的特質。

處女座



NEW Dior 沉香玫瑰木香氛，125ML，NT$7,250

在多數人的概念中處女座的代名詞就是完美主義者，甚至還有點龜毛、小潔癖吹毛求疵～但其實，只是處女座的心思太細膩、仔細到有時會會讓你喘不過氣罷了！而若是要選一款香味來表達處女座的沉穩，這款全新的沉香玫瑰木香氛真的是首選！它就像是低音提琴的樂聲，溫暖深邃讓人摸不著頭緒，厚實的木質香舖陳點綴上溫柔玫瑰花香，帶有東方調的陳舊滋味，卻又將優雅表現地如此徹底，就像是注重原則的處女座，總愛念舊、逃不出情感魔掌一般！

金牛座



Dior 晚夏茉莉香氛，125ML，NT$7,250

你說金牛座小氣且固執，儂編會說金牛女孩只是別任何人都懂得精打細算而已！思緒縝密的金牛，雖然有時有點愚鈍，但卻又能在細節中展現慢條斯理的美感，像這樣注重細節的人，最適合這款晚夏茉莉香氛！別於一般的茉莉花香水，它的香氣更純粹，就像精釀的花香美酒，看似平凡，但魔鬼卻藏在細節裡，仔細品味，才能感受到細膩、多層次的糖漬杏桃香融在其中！

雙子座



Dior 巴黎香頌香氛，125ML，NT$7,250

若要選出12星座中的交際高手，非雙子座莫屬！個性外向活潑且討厭單調無變化的雙子女孩，有時就像法國女人般從容、不拘小節，同時很懂得享受生活！若你也是這樣大器不愛規矩的叛逆女孩，不如試試這款巴黎香頌香氛！醉人的梔子花香搭上活潑澄香，清爽且帶有一絲俏皮，而尾韻中展露的溫柔麝香，又呈現出雙子座風情萬種的樣貌。

獅子座



Dior 特拉法加香氛，125ML，NT$7,250

以迪奧先生在1955年春夏高級訂製時裝秀上發表的紅色訂製禮服為靈感來源，這款氣勢磅礡的特拉法加香氛，絕對值得獻給獅子座女性！珍貴的黑加侖原精與葡萄柚綻放令人驚喜的鮮豔果香，滋味讓人印象深刻，而香調中交融著的廣藿香卻又讓香氣不失溫情與柔美，恰好符合獅子女孩驕傲、熱情卻又能時時綻放王者氣度的樣貌。

摩羯座



Dior 皇室之尊香氛，125ML，NT$7,250

魔羯座看似沒有什麼特別奪目的性格亮點，卻又是最難捉摸的一個星座！按部就班的他，也是在職場上值得依賴的可靠人物，像這樣敦厚性格的女孩，你可以來點皇室之尊香氛調味！甘醇的柑橘果香與檸檬氣味調和出令人愉悅的平衡感，沒有花俏的層次堆疊，卻又能從主調中聞出古典氣質，讓人每一刻都不嫌膩口！

射手座



Dior 漫步曠野香氛，125ML，NT$7,250

射手座就像隻脫韁的野馬，性格爽朗熱愛自由，同時也很勇敢！愛冒險的性格讓射手座不曾拘泥於現況，而喜好嘗鮮的他最適合來點漫步曠野香氛！以義大利人眼中的珍珠—帕納瑞亞島上的氣息作為香調靈感，野性的火山岩礦石香搭配上花果香與岩玫瑰，聞著聞著就像在體驗一場大冒險！累了就躲在無花果樹休息，愜意且舒適的香調層層堆疊，也替射手座編織一場豐富美夢！

Source : Dior

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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