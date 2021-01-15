2021情人節限定唇膏搶先看！最適合黃皮膚的顯白色號推薦

陸續曝光的2021過年限量唇膏，已經準備讓荷包失守，因應白色情人節即將到來，美妝品牌接著又釋出情人節限定商品，消息一曝光，網友們紛紛敲碗想珍藏！

嬌蘭

嬌蘭熱騰騰的推出2021情人節限定「紅寶之吻閃耀動心限量唇膏系列」，包含紅寶之吻高訂唇膏彩殼以及系列明星色號紅寶之吻高訂唇膏#214，特別的是彩殼由銀白色晶鑽，搭配一顆紅色愛心圖飾，還附贈特製絨布套，可供隨身攜帶，重點是唇膏體雕飾著顆顆愛心，象徵著只為你動心，很適合買來表達愛意！

此外，西洋情人節期間，凡於法國嬌蘭台灣官方線上旗艦店購入「紅寶之吻高訂唇膏彩殼」、「藝術沙龍頂級訂製精品香水」、「花草水語淡香水」，以及「我的印記香水系列」，可享有獨家客製化刻字以及法式包裝服務，即使相隔兩地也能傳遞情意！

迪奧 藍星唇膏系列

同場加映超美的過年限量商品，2021年迪奧將經典的藍星唇膏升級了，從成份、質地、色彩到管身都是全新的感受，另外唇彩部分還同步推出第一款無色護唇膏「迪奧藍星晚安潤唇膏」、能創造 4 種妝效的「迪奧藍星訂製唇線筆」，在新的一年陪你征戰各大場合！

首先介紹的是藍星唇膏，這次共有35 款色選以及 4 種質地可挑選（絲絨特霧、摩登柔霧、經典緞光、迷幻金屬），比舊版更有濃郁飽和的色澤，同時還有養護潤唇的功效，3 月起於線上商店還推出「可替換式蕊心」非常貼心幫大家省荷包。主打色：#999 特霧正紅、#100 杏仁烤奶、#080 微笑亮紅、#525 香檳玫瑰；限量色：#625 粉霧玫瑰、#951 醉人暖紅，只在台北忠孝 SOGO 後台彩妝旗艦櫃以及品牌線上旗艦店販售。

冬天不能少了護唇膏，新推出的迪奧藍星晚安潤唇膏蘊含95%天然來源配方及5大美唇精華油，不僅能單擦作為日常護唇使用，也可以作為唇部妝前打底，品牌特別推薦在睡前塗上一層，能為雙唇帶來極緻呵護的柔潤。

GUCCI 農曆新年限量版絲緞紅色唇膏

農曆新年限量版絲緞唇膏，外殼披上了篆刻著精緻花紋的紅色新衣，而且質地滋潤、色澤飽滿，還帶有淡淡紫羅蘭香氣。此系列推出兩款經典色調＃25*米開理紅和＃505 復古珍妮特，更新添專為農曆新年而創的＃513艾米櫻紅，目前在 101 Gucci 專賣店限量發售。

資生堂激蜜輕吻唇膏 #222銀座紅 花YOUNG 綻放限定版

資生堂激蜜輕吻唇膏推出了新年限定版包裝，將經典色號#222銀座紅，換上喜氣大紅色管身，擦上後很顯白，非常推薦黃肌人，質地主打潤澤保濕，塗抹就能感受到它的滑順感，但卻又能呈現絲緞般的水霧質感，輕盈超顯色，試妝後就會不小心敗入了！